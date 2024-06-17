Участник СВО из Дагестана пожаловался Путину на ущемление трудовых прав супруги

17 июня 2024, 07:20

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Старшина Султанали Ахмедов записал в зоне спецоперации на Украине видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову, в котором заявил, что в сельсовете нарушаются трудовые права его супруги, она столкнулась с угрозой увольнения, а местные власти не принимают мер в ответ на ее жалобы.

Как информировал "Кавказский узел", участники специальной военной операции (СВО), в том числе из Дагестана, периодически записывают видеообращения к властям с жалобами на те или иные проблемы, с которыми сталкиваются их близкие или родственники. Так, 26 апреля военный из Дагестана записал в зоне СВО видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения.

Видеообращение участника специальной военной операции (СВО) из села Ахты Ахтынского района, старшины Султанали Ахмедова опубликовано 14 июня в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показаны трое бойцов, двое из них держат в руках автоматы, третий зачитывает с листа текст обращения.

Уважаемые [президент России Путин] Владимир Владимирович и [глава Дагестана Меликов] Сергей Алимович! Обращается к вам старшина Султанали Ахмедов из зоны СВО", – сказано в обращении.

Супруга Ахмедова работает специалистом в Ахтынском сельсовете. По словам бойца, один из ее руководителей оказывает на нее давление, дискриминирует и пытается ее уволить с должности. В январе текущего года супруга военного обратились с жалобами в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, которая вмешалась в ситуацию и пресекла действия одного из ее руководителей. После этого приказ об увольнении супруги бойца отменили.

Несмотря на это супруга Ахмедова на рабочем месте восстановлена не была. "Кто дал ему такие права, так обращаться с моей супругой? Я тут защищаю родину, а там ущемляют супругу", – отметил боец.

Он заявил, что местные чиновники не принимают мер.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны около 61,5 тысячи пользователей, на 07.20 мск 17 июня набрал почти 10 тысяч просмотров и 23 комментария. Большая часть их авторов поддержала военнослужащего.

"В Ахтах это не первый случай. До этого они другую сотрудницу пытались убрать, но не смогли", – написала Abidat Ayubova.

"С должностей снимать надо таких сразу", – заявил Гаджи Омаров.

"Остаётся только надеяться на то, что публичная огласка этому делу, привлечёт внимание вышестоящих чиновников и местных управленцев отстранят от занимаемых должностей", – высказал схожее мнение Александр Семендуев.

"Давно пора провести чистку во всех администрациях Дагестана", – считает Арсен Вячеславович.

"Коротко – глава села посадил на хорошую должность своего человека", – считает Number One.

На 07.20 мск на сайте Кремля, а также на сайте главы Дагестана Сергея Меликова и в его телеграм-канале нет комментариев относительно обращения старшины Султанали Ахмедова.

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