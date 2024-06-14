Кадыров: десять лет под санкциями

14 июня 2024, 16:50

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Рамзан Кадыров, члены его семьи и приближенные – часто встречающиеся имена в различных санкционных списках. Как реагировали Чечня, Кремль и сам Кадыров, когда и под какие санкции он попадал ранее - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Зять и племянник Кадырова - под санкциями

13 июня 2024 года племянника главы Чечни Якуба (Ибрагима) Закриева включили в санкционный список власти Великобритании .

2 ноября 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении Салмана Закриева, первого зампредседателя парламента Чечни, и его сына Якуба (Ибрагима), который возглавил национализированную компанию "Данон Россия" . Салман и Якуб Закриевы приходятся соответственно зятем (мужем сестры Зулай, работающей заместителем управляющего делами главы и правительства республики) и племянником Рамзану Кадырову 1 .

"Этого я вам не прощу"

24 августа 2023 года Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против 11 граждан России, среди которых Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова. Аймани Кадырова является президентом Фонда имени Ахмата Кадырова .

Подробно о фонде рассказывается в справке “Кавказского узла” Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

31 августа 2023 года Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на введение санкций США, назвав их "безболезненными". Вместе с текстовой версией ответа, в посте опубликовано видео, длящейся более 11 минут. “Если вы не снимете санкции или не докажете, почему вы ввели санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется. […] Я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ, снимите санкции быстро... То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на всё", - говорит Кадыров на видео .

"Нас еще много"

1 апреля 2023 года указ об очередном пакете санкций против российских граждан и предприятий подписал Президент Украины Владимир Зеленский. В списке попавших под ограничения оказалась Табарик Кадырова, четвертая дочь Рамзана Кадырова 2 .

2 апреля 2023 года Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на санкции против его дочери. В комментарии он обратился к Зеленскому. "Ты сам знаешь, какое ты [экспрессивное выражение], которое только и может вводить санкции против членов семей своих врагов, включая детей. Как же это ничтожно и омерзительно", – заявил Кадыров.

Он саркастично предложил Зеленскому ввести ограничения также в отношении других членов его семьи. "Нас ещё много несанкционных осталось, выбирай по фото. Это вся наша семья, включая внуков Юсуфа и Джаннат. Нам-то не привыкать", – написал Кадыров, проиллюстрировав пост фотогрфией семьи.

"Мировой рекордсмен по санкциям"

16 декабря 2022 года ЕС включил в новый санкционный список дочерей Рамзана Кадырова – Айшат и Карину, а также его двоюродного брата, первого замглавы администрации Чечни Турпал-Али Ибрагимова .

15 сентября 2022 года Министерство финансов США внесло повторно Рамзана Кадырова и членов его семьи в санкционный список из-за российского вторжения в Украину. В санкционный список попали дочери Кадырова Айшат, Карина и Табарик, его жена Медни, а также Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова, которых неофициально называли женами Кадырова. Включен в санкционный список и возглавляемый Айшат Кадровой модный дом "Фирдаус". Также под санкции попал двоюродный брат Кадырова, министра имущественных и земельных отношений Чечни Турпала-Али Ибрагимова . 28 февраля 2023 года против Турпал-Али Ибрагимова ввели санкции и власти Японии.

Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале новые санкции США: «В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. <…> Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет» . Позже он пошутил в Telegram-канале, что «давно перестал вести им [санкциям] счёт. Но вдруг я мировой рекордсмен по санкциям и должен быть на обложке Книги рекордов Гиннесса?» .

Ожидаемая реакция в Чечне

Власти Чечни резко отреагировали на новые американские санкции против Рамзана Кадырова, введенные 20 июля 2020 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал госдепартамент США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент «террористической организацией №1».

Посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни «несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», 20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова. Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Всем им запрещен въезд в США. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на санкции против Кадырова. В эффективности санкций усомнились политологи, признавая за ними чисто символический характер.

Позже власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Глава МВД Чечни Руслан Алханов по примеру Рамзана Кадырова тоже объявил Помпео, что «принимает бой», следует из опубликованного 25 июля 2020 года видео, вызвавшего насмешки в соцсетях. Школьные учителя сообщают, что, по распоряжению высокопоставленного чиновника, их принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы Чечни. 22 июля 2020 года стало известно, что президент России Путин поддержал Кадырова присвоением воинского звания генерал-майора (ранее Кадыров был генерал-майором полиции).

Майк (Майкл Ричард) Помпео - американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор ЦРУ (2017—2018); республиканец, представитель штата Канзас в конгрессе (2011—2017).

Сотрудники бюджетных организаций и силовых ведомств участвуют в демонстрациях единства с семьей Рамзана Кадырова. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали бюджетники.

Пулеметы и Нобелевка

Сам Кадыров после заявления госдепартамента опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате, с подписью: «Помпео, мы принимаем бой!», объяснив позднее, что пулеметы принадлежат Росгвардии, а он периодически следит, как личный состав соблюдает правила содержания пулеметов .

Затем в Телеграме он поместил запись, в которой задал вопросы о правомерности санкций против его жены и дочерей: «будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» . Позже Кадыров сменил тон и записал комментарий для телеканала «Грозный», в котором пригласил приехать в свое родовое село Беной Майка Помпео, чтобы поговорить и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека .

22 июля 2020 года Кадыров записал новый видеоролик, на котором он, управляя автомобилем, рассуждает о том, что «госдеповцы» вводят санкции, потому что «хотят заткнуть рты», называет США слабаками, которые начинают «войну с женщинами» . 23 июля 2020 года Кадыров неожиданно обвинил Майка Помпео в заказном убийстве американца Джорджа Флойда. Кадыров уточнил, что получил эту информацию от украинских спецслужб. По его мнению, Помпео заказал убийство, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл выборы .

Также Кадыров передумал приглашать Помпео в гости. «Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — заявил Рамзан Кадыров .

Наконец, в эфире телеканала «Россия 1» Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев. «Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — сказал Кадыров .

Список Магнитского

В декабре 2017 года Министерство финансов США добавило в "список Магнитского" пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». Тогда же, после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев, в список попал глава Аргунского ОВД Аюб Катаев.

В США «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года. Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, «несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека». Лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

Через полтора года, 16 мая 2019, в «список Магнитского» были добавлены спецотряд быстрого реагирования «Терек» (в качестве организации), его командир Абузайд Висмурадов и чеченский офицер Руслан Геремеев (бывший командир батальона «Север», которого связывали с убийством Бориса Немцова).

Впервые под санкциями

Первый раз в санкционный список Кадыров был включен 26 июля 2014 года. Это санкции Евросоюза в отношении российских и украинских официальных лиц, которых считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины». В начале августа его добавили в свои списки Швейцария и Канада .

Таким образом, очевидно, что новые санкции ограничивают не самого Кадырова, уже получившего большое количество личных запретов, а именно его дочерей и жену.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания