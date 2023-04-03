Санкции против дочери рассердили Рамзана Кадырова

03 апреля 2023, 08:29

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил оскорблениями президенту Украины Владимиру Зеленскому на введение санкций в отношении его дочери Табарик Кадыровой.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 декабря 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении 141 россиянина и 49 российских предприятий. Ограничения в том числе были введены и против дочерей главы Чечни Айшат и Хадижат Кадыровых, а также двоюродного брата Рамзана Кадырова – Турпал-Али Ибрагимова.

Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза – с 2014 года, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями". В сентябре США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни – супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских предприятий. Указ об этом опубликован на его сайте. Под ограничения подпала и четвертая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова – Табарик Кадырова, передало 2 апреля РИА "Новости".

Рамзан Кадыров отреагировал вечером 2 апреля в своем Telegram-канале на санкции, введенные Украиной против россиян, в том числе и его дочери. В комментарии он обратился к Зеленскому. "Ты сам знаешь, какое ты [экспрессивное выражение], которое только и может вводить санкции против членов семей своих врагов, включая детей. Как же это ничтожно и омерзительно", – заявил Кадыров.

Он в ироничной форме предложил Зеленскому ввести ограничения и в отношении других членов его семьи. "Нас ещё много несанкционных осталось, выбирай по фото. Это вся наша семья, включая внуков Юсуфа и Джаннат. Нам-то не привыкать", – написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена несмотря на введение санкций.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и омбудсмена республики Мансура Солтаева.

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