Дочери и двоюродный брат Кадырова попали под санкции Евросоюза

17 декабря 2022, 01:53

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В девятый пакет санкций Евросоюза попали 49 организаций и 141 физическое лицо, в том числе дочери главы Чечни Айшат и Хадижат Кадыровы и его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов.

Как писал "Кавказский узел", в восьмой пакет санкций Евросоюза против России был введен 6 октября. Под них попали 30 физических и семь юридических лиц России. В их числе - заместитель министра обороны России и бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями". В сентябре США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни - супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. В марте Рамзана Кадырова включили в санкционный список Рамзана Кадырова, а чуть позже, в октябре его супругу Медни Кадырову и трех дочерей Айшат, Карину (Хадижат) и Табарик, а также Фатиму Хазуеву и Аминат Ахмадову, которые в списке названы женами Кадырова.

16 декабря глава внешнеполитической службы Европарламента Жозеп Боррель сообщил о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. С него включены 141 физическое лицо и 49 организаций. "Таким образом, теперь их [включенных в черный список] общее число достигает 1386 физических лиц и 171 организации", - приводит его слова ТАСС.

В числе физлиц, которые попали под санкции Евросоюза в рамках их девятого пакета - дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Хадижат (в списке указана как Карина), а также его двоюродный брат, первый заместитель главы администрации Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Что касается других персон, связанных с регионами юга России, то в санкционный список также включены депутат Госдумы от Дагестана Сайгидпаша Умаханов, и еще 19 депутатов, члены Совета Федерации Арсен Каноков и Ильяс Умаханов и еще 20 членов Совфеда, глава Астраханской области Игорь Бабушкин и главы еще шести регионов судья Конституционного суда России, уроженец Дагестана Гадис Гаджиев, а также председатель Конституционного суда Валерия Зорькин и еще восемь судей, указано в постановлении, которые было опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

В списке также три вице-премьера Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Алексей Оверчук, девять министров, восемь журналистов и медиаменеджеров, члены координационного совета по обеспечению ВС и другие.

Рамзан Кадыров вечером 16 декабря в своем телеграм-канале прокомментировал внесение дочерей и двоюродного брата в санкционный список. Он отметил, что "весь Запад" боится их "как огня". "Еще одно обстоятельство, объединяющее и без того дружную семью!", - написал он. Что касается Турпал-Али Ибрагимова, то Кадыров отметил в шутку, что ему "тоже придется отменить поездку в Лондон и закрыть все счета в швейцарском банке".

Депутат Госдумы России Адам Делимханов также поздравил Айшат и Хадижат Кадыровых "с включением в санкционный список". "Коллективный Запад, который всеми силами и средствами пытается навязать нам свою идеологию сатанизма, уже не знает, что делать. Поэтому мы видим такие несуразные и бессмысленные действия", - написал он в своем телеграм-канале.

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев написал в телеграм-канале, что внесение дочерей Кадыров в список свидетельствуют "о трусости европейских лидеров и несуразности их решений".

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