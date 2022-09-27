Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Санкции вводятся в отношении людей из ближайшего окружения Путина, которые "были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием". "Сегодня под санкции попали федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации", – приводятся на сайте ведомства слова его главы Нанаийи Махуты. Она пояснила, что ввод санкций связан с действиями России на Украине.

Закон о санкциях в отношении России включает запрет на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции, указано в сообщении, которое перевел "Кавказский узел".

Рамзан Кадыров к 16.06 мск не прокомментировал в своем Telegram-канале решение Новой Зеландии о введении санкций в отношении него.

Ранее, 20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и двух его дочерей. 8 марта власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке добровольцев на Украину. 19 сентября он сообщил, что группа бойцов отправилась в зону проведения спецоперации на Украине из Грозного после подготовки на базу Российского университета. 27 сентября он сообщил, на Украину отправлен батальон "Юг-Ахмат" и еще одна группа добровольцев.

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы "элитных специальных подразделений", а именно полка "Север" и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. 22 сентября Рамзан Кадыров заявил, что объявленная Владимиром Путиным в России частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.