Уроженец Чечни умер после избиения в колонии для пожизненно осужденных

03 мая 2024, 11:32

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В колонии умер после избиения уроженец Чечни Арсан Мукаев, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийствах силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в 2006 году власти Казахстана выдали Арсана Мукаева России по запросу Генпрокуратуры. Верховный суд Чечни признал Мукаева виновным в причастности к убийствам 13 человек и приговорил его к пожизненному заключению. Верховный суд России оставил приговор в силе.

По данным суда, Мукаев действовал в числе боевиков под руководством Ислама Чалаева и в 2001 году стал соучастником убийства 13 человек, в том числе зампрокурора Грозного, сотрудников военной комендатуры в Грозном и сотрудников милиции.

Уроженец Чечни Арсан Мукаев убит в колонии для пожизненно осужденных в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным следствия, Мукаев умер после удара кирпичом по голове, нанесенного сокамерником, сообщает сегодня издание ASTRA.

Заключенный скончался после семи дней пребывания в состоянии комы, пишет сегодня "Новый ДОШ". Управление СКР по ЯНАО, по состоянию на 11.15 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о расследовании дела о смерти заключенного.

Напомним, Арсан Мукаев пожаловался в ЕСПЧ на то, что дал признательные показания под давлением. По его словам, при конвоировании он подвергался физическому насилию, которое не прекращалось и после его доставки в Грозный. В своей жалобе Мукаев указал также, что власти не провели тщательного расследования его заявления о пытках.

ЕСПЧ в марте 2017 года обязал власти России выплатить Мукаеву 45,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба.

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