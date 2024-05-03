Колония. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

03 мая 2024, 11:32

Уроженец Чечни умер после избиения в колонии для пожизненно осужденных

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В колонии умер после избиения уроженец Чечни Арсан Мукаев, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийствах силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в 2006 году власти Казахстана выдали Арсана Мукаева России по запросу Генпрокуратуры. Верховный суд Чечни признал Мукаева виновным в причастности к убийствам 13 человек и приговорил его к пожизненному заключению. Верховный суд России оставил приговор в силе.

По данным суда, Мукаев действовал в числе боевиков под руководством Ислама Чалаева и в 2001 году стал соучастником убийства 13 человек, в том числе зампрокурора Грозного, сотрудников военной комендатуры в Грозном и сотрудников милиции.

Уроженец Чечни Арсан Мукаев убит в колонии для пожизненно осужденных в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным следствия, Мукаев умер после удара кирпичом по голове, нанесенного сокамерником, сообщает сегодня издание ASTRA.

Заключенный скончался после семи дней пребывания в состоянии комы, пишет сегодня "Новый ДОШ". Управление СКР по ЯНАО, по состоянию на 11.15 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о расследовании дела о смерти заключенного.

Напомним, Арсан Мукаев пожаловался в ЕСПЧ на то, что дал признательные показания под давлением. По его словам, при конвоировании он подвергался физическому насилию, которое не прекращалось и после его доставки в Грозный. В своей жалобе Мукаев указал также, что власти не провели тщательного расследования его заявления о пытках.

ЕСПЧ в марте 2017 года обязал власти России выплатить Мукаеву 45,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба.

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Примечание:

"Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию за двух похищенных жителей Чечни", "Суд обязал Минобороны заплатить полмиллиона рублей за гибель военнослужащей в Чечне", "Милов: за войны в Чечне ответственна не только власть, но и общество".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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