Минфин США объявил о новых санкциях против Кадырова

15 сентября 2022, 20:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под санкции Минфина США попали Рамзан Кадыров, его супруга Медни и три дочери, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в списке назвали женами Кадырова. Включен в санкционный список и возглавляемый Айшат Кадровой модный дом "Фирдаус". Усиление санкций ведомство связало с активной ролью Кадырова в спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Минфин США внес Кадырова в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. 20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. 8 марта власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить. Глава Чечни заверил, что активов в Японии не имеет и санкций не боится.

Чеченский народ заступится за главу Чечни, обвиненного в нарушении прав человека, пообещал Рамзан Кадыров, узнав о новых санкциях Госдепа США в 2020 году. После этого власти республики инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями".

Министерство финансов США объявило сегодня о санкциях в отношении Рамзана Кадырова и членов его семьи. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в санкционный список в связи с событиями на Украине вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина (Хадижат - Прим. "Кавказского узла) и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в в списке назвали женами Кадырова.

В ведение санкций связано с военной операцией на Украине. Кадыров "мобилизовал чеченцев на войну в Украине. Публично назвав себя «пехотинцем» Путина, Кадыров был повышен до звания "генерал-лейтенант" за свою роль в дальнейшем (спецоперации на Украине), указано в сообщении на сайте ведомства.

7 апреля командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта. Глава Чечни тогда заявил, что испытывает волнение, так как в этом звании ему предстоит "сделать многое". С начала военной операции на Украине глава Чечни многократно сообщал об отправке на Украину добровольцев и бойцов силовых и военных подразделений. Так, 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. Сегодня Кадыров призвал глав российских регионов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, заявил сегодня глава Чечни.

Минфин США отметил, что "Кадыров накопил огромное состояние благодаря своим близким отношениям с Владимиром Путиным". В том числе дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и щедрый фонд пожертвований.

Приближенные к главе Чечни Рамзану Кадырову владеют апартаментами и виллами в Дубае стоимостью от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов, говорится в опубликованном 3 мая расследовании "Важных историй"*. Ранее, в январе 2021 года издание также сообщило, что чеченские чиновники из числа родственников Рамзана Кадырова владеют квартирами в элитном московском жилом комплексе, но не отчитываются о них в декларациях. Какими жилыми объектами в Москве владеют Кадыров и его окружение, говорится в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

"В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким вошедшим в список лицам на 50 и более процентов, также блокируются", - сообщил Минфин США.

Кадырова и других членов его семьи внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы), пояснило сегодня РБ.К

Под санкциями оказалась компания Firdaws — принадлежащий Айшат Кадыровой чеченский модный дом, "которое называет себя первым «национальным модным брендом» Чечни", сообщил Минфин США.

На 20.20 мск Рамзан Кадыров не прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение Минфина США о новых санкциях.

Дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Дом исламской моды Firdaws 22 января на своей странице в Instagram* объявил о приостановке работы всех магазинов на неопределенный сро, но уже весной сообщил о возобновлении работы двух магазинов. В августе издательский дом АО "Конде Наст" подал иск к модному дому Firdaws с требованием вернуть 814 тысяч рублей и выплатить неустойку в 893 тысячи рублей. однако впоследствии иск был отозван. В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws.

1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. 23 июня она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Напомним, 8 октября 2021 года 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики. В июне она получила орден Кадырова. Министр культуры отмечена высшей наградой республики из-за родственных связей, предположили тогда пользователи Instagram*. Ранее, 25 декабря 2021 года, Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека".

Другая дочь главы Чечни, Хутмат Кадырова, 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. 11 декабря 2020 года стало известно, что еще одна дочь Кадырова, Хадижат, была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" тех жителей Чечни, кто недоволен назначениями его родственников.

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