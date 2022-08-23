Издательский дом "Конде Наст" отказался от иска к модному дому Айшат Кадыровой

23 августа 2022, 11:35

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску издательского дома "Конде Наст", который требовал от модного дома Firdaws вернуть 814 тысяч рублей долга и выплатить 893 тысячи рублей неустойки.

Как писал "Кавказский узел", дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Дом исламской моды Firdaws 22 января на своей странице в Instagram* объявил о приостановке работы всех магазинов на неопределенный срок. Однако это не связано с ошибкой при оплате налогов, объяснила руководитель модного дома, дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Весной модный дом сообщил о возобновлении работы двух магазинов. В августе издательский дом АО "Конде Наст" подал иск к модному дому Firdaws с требованием вернуть 814 тысяч рублей и выплатить неустойку в 893 тысячи рублей.

Одежда Firdaws очень дорогая и стала в Чечне символом статуса, а сведения о проблемах с налогами у Firdaws выглядели неправдоподобно, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Грозного.

Издательский дом АО "Конде Наст" отказался от своих требований, в связи с этим 19 августа Арбитражный суд Москвы вынес определение о прекращении производства по делу. Суд постановил принять отказ от иска, а также взыскать с ООО "Фирдаус" в пользу АО "Конде Наст" расходы по уплате госпошлины в размере 30 тысяч рублей, следует из определения, опубликованного на сайте Арбитражного суда Москвы.

Прекращение производства по иску может быть связно с тем, что Firdaws "после резонанса в СМИ в досудебном порядке рассчиталось с издательским домом", предположило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Напомним, жители чеченского поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района в 2018 году жаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы "Фирдаус" в местных школах. Обращение к главе Чечни от имени жителей поселка поступило на SMS-сервис "Кавказского узла". Авторы обращения призвали Рамзана Кадырова обратить внимание на ситуацию в образовательных учреждениях поселка. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. 23 июня она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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