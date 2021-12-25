Стоп-кадр видео со страницы Айшат Кадыровой в Instagram от 24 декабря 2021 года, https://www.instagram.com/p/CX4Lk26NYNq/

25 декабря 2021, 19:02

Дочь Кадырова награждена за защиту прав человека на фоне массовых похищений людей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава министерства культуры Чечни Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека", сообщило сегодня ЧГТРК "Грозный". На странице Кадыровой в Instagram не содержится заявлений правозащитного характера, в том числе она никак не прокомментировала похищения родственников критиков ее отца.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2020 года Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей старшей дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Решение принято по инициативе министра культуры республики Хож-Бауди Дааева, подчеркнул Кадыров. Пользователи Instagram сочли, что назначение связано исключительно с родственными связями Айшат Кадыровой, и иронично указали, что министру будет непросто руководить такой подчиненной. 8 октября 22-летняя Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни.

Айшат Кадырова руководит модным домом "Фирдаус". В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус". Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. Должность заместителя министра культуры Чечни - только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики Айшат Кадыровой, отметили тогда востоковеды. Совмещение поста в Минкульте с руководством модным домом "Фирдаус" дает основание для увольнения Кадыровой, указал юрист Александр Караваев.

Медаль "За защиту прав человека" вручена Айшат Кадыровой "за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью", сообщило сегодня ЧГТРК "Грозный".

Такую же медаль получил и Хож-Бауди Дааев, предшественник Кадыровой на посту главы министерства культуры,  занимающий пост министра образования и науки Чечни,  говорится в сообщении на сайте телекомпании. 

За какие конкретно заслуги в защите прав людей Айшат Кадыровой  вручена награда в сообщении не указано.

На сайте министерства культуры и в блоге Айшат Кадыровой в Instagram на 17.20 мск не содержится никаких заявлений правозащитного характера. С момента назначения Айшат Кадыровой на пост главы министерства культуры публикации в ее блоге в Instagram  публикации посвящены работе министерства, поездкам и поздравлениям родных с праздниками. Также Айшат Кадырова никак не отреагировала на информацию о похищениях силовиками родных критиков ее отца.

Напомним, в конце декабря сразу несколько критиков Кадырова заявили о похищении своих родных. 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении своих родственников по отцовской и материнской линии, проживающих в Чечне. Он связал это с критикой его брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. 24 декабря блогер заявил, что шестеро из похищенных в Чечне девяти родственников отпущены на свободу, местонахождение еще троих неизвестно. Кроме того, в Астрахани похищены мать и сестра жены, сказал Абдурахманов.

22 декабря о похищении родственников в Чечне также сообщил критик Кадырова Минкаил Мализаев, он попросил журналистов и правозащитников помочь освободить родных.

22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении двоюродных братьев основателя правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансура Садулаева.  Садулаев заявил, что в последний год значительно снизил свою активность в соцетях, однако чеченские силовики все равно похитили его родственников по материнской линии.

24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четырех своих родственников вслед за другими критиками Кадырова заявил директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев. 

Сегодня стало известно о похищении 37 родственников правозащитника Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева, они удерживаются силовыми структурами более двух дней.

Похищение родственников блогера Тумсо Абдурахманова и других критиков властей Чечни совершено на фоне судов над "Мемориалами"*, когда основное внимание российских и зарубежных правозащитников приковано к этим процессам и несколько отвлечено от Чечни, указали правозащитники, назвав похищения родственников исторически чуждой Кавказу практикой.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря аналогичная награда была вручена министру печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву. Информация о награждении вызвала насмешки пользователей Instagram. Вторая дочь Кадырова, 21-летняя Хадижат Кадырова, глава департамента дошкольного образования Грозного, награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

Примечание:

"Жители Чечни раскритиковали назначение родственника Кадырова секретарем Совбеза", "Хасан Халитов заявил о похищении родственников в Чечне", "Племянник Кадырова возглавил чеченскую ГИБДД".

Автор: "Кавказский узел"

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