Назначение Айшат Кадыровой вошло в противоречие с ее бизнесом

02 сентября 2020, 20:46

Должность заместителя министра культуры Чечни - только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики Айшат Кадыровой, считают востоковеды. Совмещение поста в Минкульте с руководством модным домом "Фирдаус" дает основание для увольнения Кадыровой, указал юрист Александр Караваев.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей 21-летней дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Решение принято по инициативе министра культуры республики Хож-Бауди Дааева, подчеркнул Кадыров. Пользователи Instagram сочли, что назначение связано исключительно с родственными связями Айшат Кадыровой, и иронично указали, что министру будет непросто руководить такой подчиненной.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Назначение Айшат Кадыровой на должность замминистра культуры - сигнал о скорой смене главы министерства, считает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Михаил Рощин.

"На мой взгляд, это более чем странное решение, которое говорит о том, что все назначения в республике определяются главой республики. Он самостоятельно все решает, вряд ли кто-то перечит по этим вопросам. Я не исключаю, что у Айшат Кадыровой могут быть неплохие познания в области чеченской культуры, но в таком молодом возрасте обычно не становятся заместителями министра. Ее назначение может быть сигналом о скорой смене главы министерства. То есть это такой пьедестал для нее. После должности замминистра она получит должность главы структуры", - предположил Михаил Рощин.

Он полагает, что за назначением Айшат Кадыровой ужесточения цензуры и усиления культа Кадырова не последует. "Скорее, произойдет омоложение региональной политики в области культуры. Вопрос цензуры и прочие нюансы решаются на другом уровне. А Айшат, мне кажется, будет заниматься примерно тем же, чем занималась в своем модном доме", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Айшат Кадырова руководит модным домом "Фирдаус". В марте Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус". Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. Показ модной одежды в Париже — не повод для вручения такой медали, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Востоковед отметил, что новый статус Айшат Кадыровой ставит вопрос о дальнейшем руководстве модного дома "Фирдаус", которое ей в 2016 году передала мать, Медни Кадырова. "Это для меня интересный вопрос, потому что, как мы знаем, госслужащий должен отделять бизнес от своих обязанностей на должности. Возникает вопрос: что будет, если она выделит деньги своему же модному дому?" - указал Рощин.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко также считает, что Айшат Кадырову готовят к посту министра. "Она, конечно, станет руководителем этого министерства. Это и, в будущем, ее назначение главой министерства – продолжение [установления] полного контроля клана Рамзана Кадырова над госструктурами. Он считает, что такое назначение - нормальное явление. Он полагает, что это символ его собственного величия и величия его рода", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

Он уверен, что не стоит ожидать каких-либо изменений в политике министерства культуры после назначения дочери Кадырова. "В министерстве все продолжится так, как было до этого назначения. Вообще, мне кажется, что Айшат Кадырова продолжит заниматься своей деятельностью в области моды. Омоложение региональной политики в области культуры, ужесточение цензуры, еще большее усиление культа Кадырова и прочие вопросы - не уровень Айшат. Эти вопросы решаются на более высоком уровне", - сказал Малашенко.

Малашенко не исключил, что на должности замминистра Айшат Кадырова может выделить особое финансирование модному дому "Фирдаус". "Это вполне возможно. И это будет нормально, учитывая чеченские реалии. Конечно, есть ограничения по поводу того, что госслужащий не может заниматься бизнесом. Но на это и внимания не обратят", - предположил эксперт.

Законы о том, что госслужащий не может заниматься коммерческой деятельностью, не актуальны в Чечне, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Нет разницы, уйдет ли она официально из модного дома или нет. Она все равно будет заниматься, руководить своим делом. Точно так же происходит в других регионах России. Чиновники напрямую или косвенно руководят бизнесами, имеют свои собственные прибыльные дела. В этом плане Чечня и местные чиновники не исключение. Законы о госслужащих тут не действуют", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев. Он добавил, что не исключает возможности выделения денег из фонда Минкульта для модного дома "Фирдаус".

По словам Кутаева, назначение Айшат Кадыровой было ожидаемым. "Люди у власти не стесняются показывать, что власть принадлежит им, что они пользуются этой властью в личных целях. Ее назначили заместителем, чтобы потом дать другой, более высокий пост. Речь не про министра культуры, а, например, о посте вице-премьера, который курирует сферу культуры. Даже если она станет министром культуры, то только лишь ради того, чтобы через год занять пост повыше. Не исключаю, что она в будущем может возглавить парламент", - сказал Кутаев. Он также добавил, что вряд ли назначение Айшат Кадыровой приведет к изменениям работе министерства.

Юрист указал на основания для увольнения Кадыровой

Закон запрещает дочери Кадырова, которая получила пост замминистра культуры, заниматься коммерческой деятельностью, уверен юрист Александр Караваев. "Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливает запреты, связанные с гражданской службой. Согласно статье 17 этого закона, в связи с прохождением гражданской службы служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. То есть после назначения на госслужбу она не может быть руководителем модного дома "Фирдаус" и вести дела этого бизнеса", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Караваев.

По его словам, совмещение коммерческой деятельности и госслужбы может стать основанием для увольнения. "Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Айшат Кадырова является учредителем и единственным руководителем юридического лица. Уголовного преступления она, конечно, не совершает, но совмещение госслужбы и бизнеса – основание для ее увольнения с занимаемой должности в министерстве. Госслужащий, который на момент назначения или после этого не соблюдает ограничения, установленные законом, должен быть уволен", - подчеркнул юрист.

Если Айшат Кадырова будет способствовать выделению бюджетных денег модному дому, это также будет нарушением закона, добавил Александр Караваев.

Жительница Чечни Марха указала корреспонденту "Кавказского узла", что новый замминистра культуры очень молода. "Не припомню, чтобы где-нибудь 21-летняя девушка назначалась на столь высокую и ответственную должность. То, что она (Айшат Кадырова. - Прим. "Кавказского узла") оказывала помощь госфилармонии и участвовала в каких-то «масштабных проектах», мне кажется, вовсе не повод назначать первым замминистра", - сказала она.

Другой местный житель, Исраил, усомнился в компетентности нового заместителя главы Минкульта. "Какое она имеет отношение к культуре, хотелось бы знать. Имеет соответствующее образование? Опыт работы в этой сфере? Во времена СССР такое себе даже представить было невозможно. Но времена изменились, и сегодня мы имеем то, что имеем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".