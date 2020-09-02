Рамзан и Айшат Кадыровы. Фото пресс-службы Главы Чеченской республики http://www.checheninfo.ru/246555-chechnja-200-tysjach-detej-chr-poluchat-sladkie-nabory-v-dni-urazy-bajram.html

02 сентября 2020, 10:48

Назначение дочери Кадырова в министерство культуры вызвало иронию у пользователей Instagram

Айшат Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни только из-за родства с главой республики, предположили пользователи Instagram. Министру будет непросто руководить такой подчиненной, иронически заметили они.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей 21-летней дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Решение принято по инициативе министра культуры республики Хож-Бауди Дааева, подчеркнул Кадыров.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Публикации о назначении Айшат Кадыровой на пост первого замминистра культуры размещены 1 сентября на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram и в паблике "ЧП/Грозный", на которые подписаны соответственно 879 тысяч и 70,5 тысячи пользователей соцсети.

К 10.35 мск эти публикации набрали 4165 и 442 отметки "нравится", под ними размещено 132 и 22 комментария соответственно. Авторы многих из них продемонстрировали радость за дочь Рамзана Кадырова и пожелали ей успехов.

Часть пользователей насмешливо отреагировали на назначение дочери Кадырова. "Хорошо в ЧР!!! Так мало надо, чтоб стать первым зам министром культуры", - написала, в частности, d_milana7092. "Это же дочь падишаха (так в Чечне называют Рамзана Кадырова. – Прим. "Кавказского узла")", - ответил на это abu_izbranniy, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Будешь дочерью президента, без проблем получишь такую должность", - подтвердила в ответной реплике tamila56664.

"Был бы мой отец (руководителем), и я бы встала (на должность)", - написала malika05811, слова которой также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи иронически предположили, что назначение дочери Кадырова поставило министра культуры в сложное положение. "Представляю министра, дающего ей поручения... Наверное, министр «очень рад»", - написал lamiss_ihlas_. "Айшат, если хочешь, сделай это, Айшат, если хочешь, сделай то", - привел в ответ гипотетические распоряжения чиновника m.tomi1. "Да вряд ли. Наверное, «как думаешь Айшат, если я сделаю так то, ты будешь довольна?»", - поддержала шутку lamiss_ihlas_.

"Ну надо же... Много трудились наверное... Всех "своих" на верхушки тянет", - заметил пользователь djali_kitty. "Скоро услышим - назначили министром", – предположил alfaspec177. "Нееее, для этих должностей там у него еще дети растут", - пошутила в ответ lari00095.

У главы Чечни 10 родных детей - шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Напомним, в марте Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит Айшат Кадырова. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения.

Показ модной одежды в Париже - не повод для вручения такой медали, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Задача главы Чечни - любым способом вывести в свет своих племянников, дочерей, родных, как-то приобщить их к власти, к государственным структурам", - сказал, в частности, президент "Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Родственники Кадырова назначены на многие посты в Чечне

Карьерный взлет Айшат Кадыровой продолжил тренд назначения родственников главы Чечни на наиболее значимые должности в республике. Так, 4 июля Кадыров назначил на должность секретаря Совета безопасности республики своего родственника Хас-Магомеда Кадырова. До этого Хас-Магомед Кадыров возглавлял мэрию Аргуна. На должность мэра он был назначен в 28-летнем возрасте, в июле 2018 года, а до этого руководил УМВД по Грозному.

12 февраля стало известно, что Кадыров назначил министром по физической культуре и спорту Чечни своего племянника, 23-летнего Хамзата Кадырова, который в апреле 2018 года был назначен главой Курчалоевского района. 10 февраля глава республики назначил другого племянника, 29-летнего Ибрагима Закриева, занимавшего должность мэра Грозного, руководителем администрации главы и правительства Чечни. 4 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров назначил министром образования своего двоюродного брата Идриса Байсултанова, до этого занимавшего должность замруководителя администрации главы Чечни.

9 октября 2017 года управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. Ранее, 14 марта 2016 года, первым вице-премьером Чечни был назначен 26-летний племянник Кадырова Якуб Закриев, который с 2015 года исполнял обязанности руководителя секретариата главы Чечни.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в июле 2019 года политолог Дмитрий Орешкин. "Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал политолог "Кавказскому узлу".

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, на совещании 14 февраля, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Примечание:

"Визит дочери Кадырова в Париж вызвал скепсис у чеченских беженцев", "Пользователи Instagram припомнили Делимханову ролик с его дочерью", "Пользователи Instagram заступились за дочь Кадырова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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