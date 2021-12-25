Снижение активности Мансура Садулаева не спасло его родных от похищения

25 декабря 2021, 03:36

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Основатель оппозиционной Кадырову ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев заявил, что в последний год значительно снизил свою активность в соцетях, однако чеченские силовики все равно похитили его родственников по материнской линии.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении двоюродных братьев основателя правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансура Садулаева. Telegram-канал "Вайфонда" перепостил обе публикации Абдурахманова - и про сообщение, и про похищение родных Садулаева, при этом собственных сообщений организация не публиковала.

Мансур Садулаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что похитители его родственников более на связь с ним не выходили. "Вообще нет никакой новой информации. С тех пор как я начал общественную деятельность в 2015 году, я прервал всякую связь с Чеченской Республикой, родственниками или знакомыми. Сейчас я не могу узнать какую-либо дополнительную информацию, потому что не у кого. Единственное, что я знаю, что похитили моих братьев по материнской линии", - сказал он.

Садулаев рассказал, что его родственники ранее не отрекались от него. "Не было сообщений, видео с отречением родственников", - сказал он.

Оппозиционер пояснил, что похищенные родственники по чеченским обычаями не должны были отказываться от него. "Они родственники по матери и по чеченским традициям совершенно не отвечают за меня", - отметил Садулаев.

Он выразил недоумение, почему его родственников похитили именно сейчас. "Уже целый год у меня нет активности, я не делаю видеообращений. Ни когда начинал, будучи одним из первых блогеров, открыто критикующим... режим в Чечне, ни в пик моей активности моих родственников не задерживали", - сказал блогер.

Садулаев пояснил, что не разделяет критику Кадырова и своё сотрудничество с "Вайфондом". "Наша правозащитная деятельность в основном связана с людьми, пострадавшими за критику Кадырова. Основные клиенты нашего фонда - это именно люди, преследуемые кадыровцами... Поэтому отделить критику Кадырова от работы "Вайфонда" невозможно", - сказал он.

Напомним, в конце декабря сразу несколько критиков Кадырова заявили о похищении своих родных. 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении своих родственников по отцовской и материнской линии, проживающих в Чечне. Он связал это с критикой его брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. 24 декабря блогер заявил, что шестеро из похищенных в Чечне девяти родственников отпущены на свободу, местонахождение еще троих неизвестно. Кроме того, в Астрахани похищены мать и сестра жены, сказал Абдурахманов.

22 декабря о похищении родственников в Чечне также сообщил критик Кадырова Минкаил Мализаев, он попросил журналистов и правозащитников помочь освободить родных.

24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четверых своих родственников вслед за другими критиками Кадырова заявил директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Похищение родственников блогера Тумсо Абдурахманова и других критиков властей Чечни совершено на фоне судов над "Мемориалами"*, когда основное внимание российских и зарубежных правозащитников приковано к этим процессам и несколько отвлечено от Чечни, указали правозащитники, назвав похищения родственников исторически чуждой Кавказу практикой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.