Дочь Кадырова назначена министром культуры Чечни

08 октября 2021, 22:30

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В 22 года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2020 года Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей старшей дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Решение принято по инициативе министра культуры республики Хож-Бауди Дааева, подчеркнул Кадыров. Пользователи Instagram сочли, что назначение связано исключительно с родственными связями Айшат Кадыровой, и иронично указали, что министру будет непросто руководить такой подчиненной.

Айшат Кадырова руководит модным домом "Фирдаус". В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус". Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. Должность заместителя министра культуры Чечни - только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики Айшат Кадыровой, отметили тогда востоковеды. Совмещение поста в Минкульте с руководством модным домом "Фирдаус" дает основание для увольнения Кадыровой, указал юрист Александр Караваев.

О новой должности 22-летней Айшат Кадыровой сообщил сегодня в своем Instagram спикер парламента республики Магомед Даудов.

"От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики", - написал он на странице lord_095.

Даудов назвал Айшат "талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором", отметив ее "высокие профессиональные результаты и достижения [...] в должности первого заместителя министра культуры Чеченской Республики и во главе модного дома FIRDAWS".

Он отметил, что "Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики".

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Она окончила Чеченский госуниверситет, с 2016 года является директором модного дома Firdaws, сообщило РИА "Новости".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

"Освободить Кадырову Айшат Рамзановну от замещаемой должности первого заместителя министра культуры Чеченской Республики по собственной инициативе", - говорится в указе от 6 октября, опубликованном сегодня на сайте главы и правительства республики. Указа о назначении Айшат Кадыровой на должность министра культуры Чечни на этом сайте по состоянию на 22.00 мск сегодня не опубликовано.

В последнее Кадыров назначал несколько своих родственников на высокие должности в правительстве. 11 декабря 2020 года дочь Кадырова Хадижат была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. 2 марта 2021 года по рекомендации Рамзана Кадырова исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен его родственник Хас-Магомед Кадыров. Иса Хаджимурадов, занимавший этот пост с февраля 2020 года, был переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни.