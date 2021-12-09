Награждение чеченского министра за правозащиту вызвало насмешки в соцсети

09 декабря 2021, 21:20

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Вручение министру печати Чечни Ахмеду Дудаеву медали за защиту прав человека и награждение главы ЧГТРК "Грозный" Чингиза Ахмадова за развитие гражданского общества смехотворны, указали пользователи Instagram.

Медаль "За защиту прав человека", а также почетный знак "Патриот России" министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев получил на совещании с представителями региональных СМИ, которое он же и проводил. Медалями и грамотами за освещение правозащитной тематики наградили и других участников совещания, в том числе корреспондента "Чечни Сегодня". Награды вручал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Он отметил, что чеченские журналисты вносят большой вклад в дело защиты прав человека, передала "Чечня Сегодня" вечером 8 декабря.

Первый заместитель Ахмеда Дудаева Сайд-Селим Абдулмуслимов и директор Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов получили на том же совещании медали за заслуги в развитии гражданского общества, говорится в публикации, сделанной вечером 8 декабря на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

Пост директора ЧГТРК Ахмадов получил после того, как подключился к заочной полемике чеченских властей с блогером Тумсо Абдурахмановым, указано в справке "Кавказского узла" "Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова".

К 21.20 мск 8 декабря эта публикация собрала 1363 "лайка" и 20 комментариев. Часть авторов комментариев сочла новость о награждении смехотворной. "Если найдете, куда смеяться, сообщите", - написал сегодня hazallasarralc.

"Однажды парень на третьей фотографии защитил мои права. Я шла по улице и на меня наехала собака. И вдруг откуда не возьмись появляется этот журналист и начинает читать нотации собаке. Та, естественно, выслушала его, извинилась передо мной и направилась на путь истинный", - сыронизировала vatahell, по поводу одного из награжденных. Ее комментарий к 21.20 мск 8 декабря собрал 13 "лайков".

Читатель "Кавказского узла" с ником jonathan.greenfelder напомнил о практике публичных извинений в эфире ЧГТРК "Грозный". "Вопрос к Нухажиеву - каким образом Дудаев причастен к "защите прав человека"? Не тем ли, что на подконтрольном ему телевидении регулярно демонстрируются сюжеты с публичными извинениями граждан? Или постановочные видео с осуждением родственниками критиков кадыровского режима? Других "заслуг в "защите прав человека" у Дудаева (как и любого другого чеченского чиновника) нет", - заявил он.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" писал, что в мае пользователи Instagram запустили флешмоб с хэштегом, содержащим упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова и слова "шайтан" после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. За этим последовали еще несколько публичных извинений.

"Кавказский узел" также регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о публичных извинениях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".