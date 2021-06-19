Подросток со Ставрополья извинился перед Кадыровым за оскорбление

19 июня 2021, 08:57

Чеченский Instagram-паблик опубликовал ролик, на кадрах которого подросток из Ставропольского края принес извинения Рамзану Кадырову за оскорбление. Часть пользователей соцсети возмутилась тем, что после извинений снимавший видео нанес несовершеннолетнему несколько ударов.

Как сообщал "Кавказский узел", содержащий упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова флешмоб запустили пользователи Instagram после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. 27 мая главе Чечни за оскорбления принес извинения житель Перми, а 10 июня – подросток из Кабардино-Балкарии.

Посвященный Рамзану Кадырову флешмоб в соцсетях со словом "шайтан" свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, и чем больше людей его поддержат, тем менее вероятно их принуждение к покаянию, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Ролик с извинениями подростка из Ставропольского края был опубликован 19 июня на странице Instagram-паблика chp.chechenya, на который подписаны около 244 тысяч пользователей. "Сегодня 16 июня. Я <неразборчиво фамилия> Шамиль <неразборчиво отчество>, проживающий в Ставропольском крае, село <неразборчиво название села>. Недавно в прямом эфире я написал ненужные слова Рамзану Кадырову. Он сказал, что меня найдут. Так как я писал с левого аккаунта, меня нашли. Очень сильно сожалею о сказанном. Я сам шайтан, трус и не человек. Рамзан Ахматович, простите меня, больше такое…" – сказал подросток на кадрах видео.

Речь подростка оборвалась, так как снимавший видео начал наносить ему удары. Всего на видео наносятся шесть ударов. Подросток пытается увернуться от них и нагибается, снимающий видео продолжает его бить.

При этом подросток не уточнил где был размещен упомянутый им ролик с оскорблениями.

"Отличная новость. Найден очередной горе-комментатор. Неизвестные ребята нашли и призвали к ответу пользователя Instagram, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Рамзана Кадырова. Мало то, что написал комментарий, так [он] орал, что его никогда не найдут. Нашли очень быстро. Нашли и надавали пинков и тумаков. Это все, что можно дать моральным уродам", – сказано в описании к ролику.

К 08.45 мск 19 июня эта запись набрала 49,5 тысячи просмотров и 446 комментариев. Часть пользователей возмутилась избиением подростка. "Реально неправильно поступили. Сказал человек не правильно, за сказанное извинился. А вот руки распускать, бить – не надо было", – отметил пользователь isma___055.

"Интересно, как они находят адреса так быстро? Структуры тоже замешаны? Насильно заставлять чтобы человека уважали – они дети, подростки, с них спроса мало", – подчеркнул пользователь kot_sa_umar.

Напомним, что сами жители Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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