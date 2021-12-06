Аюб Катаев (слева) и Абузайд Висмурадов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: пресс-служба "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/125305/ Стоп-кадр видео https://twitter.com/tvjihad/status/1193621812325814273

06 декабря 2021, 15:51

Евросоюз продлил санкции против двух чеченских силовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский союз еще на год оставил в силе санкции за нарушения прав человека по всему миру, в том числе введенные в отношении куратора силового блока в правительстве Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта Евросоюз ввел санкции против зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова, который курирует силовой блок, и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их банковские счета, если обнаружатся там, будут заморожены.

Абузайд Висмурадов, друг детства Рамзана Кадырова, - командир СОБР "Терек" подразделения Федеральной службы нацгвардии в Чечне. Должность зампредседателя правительства по силовому блоку он занимает с 20 февраля 2020 года, говорится в биографии Висмурадова, размещенной на "Кавказском узле". За неделю до введения санкций, 15 марта, "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 19 марта призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения.

Совет Европейского союза в понедельник принял решение до 8 декабря 2022 года продлить санкции, введенные ранее "против лиц и структур, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими в различных странах по всему миру".

"Сегодняшнее решение подтверждает приверженность ЕС к осуждению нарушений прав человека, где бы они ни происходили, с использованием всех инструментов <...>. Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, установленный 7 декабря 2020 года, позволяет ЕС преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека во всем мире. Он предусматривает запрет на поездки для физических лиц и замораживание средств как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам", - говорится в публикации на сайте Европейского союза.

В Чечне и в целом в России Евросоюз зафиксировал "пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов", указано в релизе, опубликованном на сайте ЕС 22 марта. В числе россиян, подпавших под санкции - бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщил сегодня "Интерфакс".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также попал под санкции, но уже американские. Минфин США внес его в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В мае 2020 года в связи с этими санкциями был удален аккаунт Кадырова в Instagram.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Кроме того, по публикациям "Новой газеты" "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Спортивные журналисты поспорили о санкциях к "Ахмату" после избиения болельщиков в Грозном", "Власти Чечни ответили флешмобом на санкции Госдепа США", "Защита сочла необоснованным розыск сотрудника полка имени Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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