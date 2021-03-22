Евросоюз ввел санкции против двух чеченских силовиков

22 марта 2021, 16:22

Командиру отряда "Терек" Абузайду Висмурадову и бывшему начальнику полиции Аргуна Аюбу Катаеву запрещен въезд в страны Европейского союза в связи с причастностью к пыткам, внесудебным казням и преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в республике, объявил сегодня Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс как в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, так и за пределами России: комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 19 марта призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям издания.

Евросоюз ввел санкции против зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их банковские счета, если обнаружатся там, будут заморожены, говорится в официальном журнале ЕС, опубликованном сегодня на сайте Союза.

"Абузайд Висмурадов и находящееся под его командованием подразделение "Терек" несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, а также произвольные аресты и задержания, внесудебные и произвольные убийства и казни", - говорится в опубликованном пояснении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Абузайд Висмурадов, друг детства Рамзана Кадырова, - командир СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы нацгвардии в Чечне. Должность зампредседателя правительства по силовому блоку он занимает с 20 февраля 2020 года, говорится в биографии Висмурадова, размещенной на "Кавказском узле".

Аюб Катаев на посту начальника полиции Аргуна курировал "массовые и систематические преследования в Чечне, начавшиеся в 2017 году", пояснил Евросоюз. "Репрессии направлены против лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ), лиц, предположительно принадлежащих к ЛГБТИ-группам, а также других лиц, подозреваемых в том, что они являются противниками главы Чечни", - говорится в публикации.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

И Висмурадов и Катаев фигурировали в расследовании «Новой газеты», в котором приведены показания Сулеймана Гезмахмаева, уточнила сегодня "Новая газета".

Напомним, Аюб Катаев 10 декабря 2020 года был включен в санкционный список властей Великобритании. Санкции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, власти страны объяснили тем, что Катаев и другие чеченские чиновники причастны к нарушениям прав представителей ЛГБТ-сообщества.

В тот же день Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", клуб смешанных единоборств "Ахмат" и фонд имени Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров назвал абсурдными санкции США и Великобритании и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют.

Самого Рамзана Кадырова Минфин США внес в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".