Волонтеры в Горисе подключились к оказанию помощи карабахским беженцам

25 сентября 2023, 13:05

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Мэрия Гориса организовала бесплатные места в гостиницах и питание для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Горожане и местные компании выдают беженцам постельные принадлежности для ночлега.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября около 2000 жителей Нагорного Карабаха зарегистрировал пункт приема беженцев Красного Креста в Горисе. Беженцы рассказали, что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Красный Крест предоставил людям временное жилье, питание и теплую одежду. Мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах в сопровождении миротворцев.

В результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха. В армянском селе Корнидзор на границе организован центр помощи беженцам.

В Горис продолжают прибывать вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха на автобусах и личных автомобилях. Их регистрируют в Корнидзоре, где установлены специальные палатки - там людям предоставляют медицинскую помощь и еду. Там же люди могут отдохнуть перед тем, как поехать дальше в Горис, расположенный в 25 километрах от Корнидзора. В Горисе в здании театра мэрия и Красный Крест регистрируют всех прибывших для оказания им помощи и консультаций, передал корреспондент "Кавказского узла" из Гориса.

Местные жители и частные компании оказывают помощь переселенцам, они предоставляют вещи - в частности, постельное белье, подушки и одеяла - тем, кто при эвакуации не смог взять с собой вещи из дома. Также они предоставляют еду. Мэрия Гориса также предоставляет бесплатные места в гостиницах и еду нуждающимся.

Сегодня наблюдатели Евросоюза на двух автомобилях проехали в сторону Корнидзора, к мосту на реке Хакари, где перед въездом в Лачинский коридор расположен азербайджанский пограничный пункт, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

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