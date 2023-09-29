Автобусные рейсы в Армению организованы для эвакуации беженцев из Карабаха

29 сентября 2023, 13:06

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Жителей Нагорного Карабаха начали вывозить на предоставленных Арменией автобусах в сопровождении миротворцев. Число переселенцев, выехавших из региона, превысило 88 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября власти и Армении, и Азербайджана направили в Карабах автобусы для вывоза жителей региона в Армению. К утру 29 сентября более 84 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

К 10 часам утра (09 мск) сегодня из Нагорного Карабаха выехали, судя по данным регистрационных центров в Армении, 88 780 вынужденных переселенцев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоцентра Нагорного Карабаха. Он отметил, что российские миротворцы эвакуируют в Армению или Степанакерт жителей всех районов. Вчера, 28 сентября, из Армении в Степанакерт приехали "до 40 автобусов".

Вечером 28 сентября в Степанакерт прибыли 35 автобусов большой вместимости для эвакуации людей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Степанакерта. "Со вчерашнего дня автобусы выезжают, забрав оставшихся в Степанакерте вынужденных переселенцев. По Лачинскому коридору автобусы сопровождают российские миротворцы", - сказал он.

В Степанакерте находится полиция Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель города, не пожелавший назвать свое имя. "На полицейских машинах ездят по улицам столицы. Фотографируют. Люди в основном разместились на центральной площади, ждут эвакуации. Это в основном семьи, у которых нет возможности самим выехать", - сказал он.

Многие жители выехали из Нагорного Карабаха на своих машинах, сказал житель Мартунинского района Мгер Гаспарян. По его словам, у людей "нет веры в собственное правительство". "Все эти послевоенные годы, наше высшее руководство были заняты своими личными вопросами. И то как они быстро сдали Арцах, говорит об их бездарности... Народ им верил, а они нас предали", - сказал он.

Гаспарян отметил, что с трудом вывел своих родных из Мартуни, так как город и весь район находились в окружении и были лишены всех видов связи со Степанакертом. "Несколько суток Мартунинский район был в окружении. Потом РМС (российские миротворческие силы) начали эвакуацию. Жителей каких-то общин района увозили в Армению, другую часть в Степанакерт. Многие, у кого были машины и топливо, выезжали сами. Некоторые из-за отсутствия топлива вынуждены были оставить свое движимое имущество и ехать на автобусах. Лачинский коридор перегружен, выезжают все, так как понимают, что оставаться опасно. Мы вынуждены покинуть свои дома, так как опасаемся за жизнь своих детей", - сказал мужчина.

Напомним, 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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