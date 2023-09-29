Число беженцев из Карабаха превысило 84 тысячи

29 сентября 2023, 09:39

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Более 84 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, сообщили сегодня власти.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября власти и Армении, и Азербайджана направили в Карабах автобусы для вывоза жителей региона в Армению. К 21 мск 28 сентября в Армению из Карабаха переехали более 78 тысяч жителей.

19-20 сентября Баку провел масштабные боевые действия, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Более 84 тысяч жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению, сообщила сегодня пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян. "По состоянию на 6:00 (5:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек", - приводит ее слова "Коммерсант".

МИД России пока не получало от российских граждан в Карабахе обращений в связи с упразднением непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что министерство «оказывает содействие [гражданам РФ] по мере обращений». «[Но] таких обращений в МИД пока не поступало», – приводят сегодня ее слова "Ведомости".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

Напомним, после объявления о прекращении огня из городов и сел Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О забитой автомобилями дороге через Лачинский коридор и приеме беженцев в Горисе рассказывается в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Алвард Григорян.

В результате боевых действий погибли 18 мирных жителей Нагорного Карабаха, в том числе шесть детей, сообщил 26 сентября бывший омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.

21 сентября на встрече представителей армянского населения Карабаха с официальными лицами Азербайджана был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

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