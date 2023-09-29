Более 78 тысяч карабахских беженцев прибыли в Армению

29 сентября 2023, 00:22

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К концу дня 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха выехали свыше 78 тысяч жителей региона, более 17 тысяч воспользовались предоставленным государством жильем.

Как сообщал "Кавказский узел", на утро 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха въехало более 65 тысяч беженцев. Позднее днем стало известно, что автобусы для вывоза жителей региона в Армению направили в Нагорный Карабах и Ереван, и Баку. При этом МИД Азербайджана призвал жителей Карабаха не покидать места своего проживания.

Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию, в результате чего получил контроль над его территорией. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Число жителей Нагорного Карабаха, выехавших в Армению, к 18.00 часам 28 сентября составило 74 тысячи 400, а к 22.00 часам (21.00 мск) увеличилось до 78 тысяч 354 человек. Поток беженцев из региона не прекращается, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новую информацию о количестве беженцев озвучила на пресс-конференции пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян, она же сообщила, что 17 тысяч 153 человека воспользовались предоставленным государством жильем.

Согласно данным Багдасарян, 988 человек размещено в Арагацотнской области Армении, 3 тысячи 665 человек - в Араратской области. 1231 человек разместили в Армавирской области и 1542 человека - в Гегаркуникской области.

В Лорийской области размещены 663 человека, в Котайкской области - 4156 человек. В Ширакской области - 783 человека, в Сюникской области - 1958 человек. В Вайоцдзорской области 1070 человек и 797 человек - в Тавушской области Армении.

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