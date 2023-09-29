Третий раунд обсуждения реинтеграции карабахских армян начался в Евлахе

29 сентября 2023, 14:50

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В Евлахе началась третья встреча представителя властей Азербайджана с представителями карабахских армян, на которой обсуждаются вопросы реинтеграции жителей Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Ходжалы состоялась вторая встреча армянского населения Карабаха и Рамина Мамедова, которого президент Азербайджана назначил ответственным за контакты с армянскими жителями региона. Встреча была посвящена вопросам оказания медпомощи и формированию совместных азербайджано-армянских медицинских бригад, а также групп по доставке продуктовой помощи. Также было решено организовать поездки активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахе, в города Азербайджана для налаживания отношений между обществами.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Сегодня в Евлах началась третья встреча с представителями армянского населения Карабах. Представителем властей Азербайджана, как и на предыдущих встречах, выступает Рамин Мамедов, сообщает Trend.

На переговорах обсуждаются вопросы реинтеграции в азербайджанское общество армян, проживающих в Карабахе, информирует АПА.

Напомним, первая встреча представителей армянского населения Карабаха с Рамином Мамедовым состоялась 21 сентября в Евлахе. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги первой встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его подобными полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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