Разрушенная дорога к селу Дагбаш. Фото: Минтранс Дагестана https://t.me/mintransRD/4824

02 июня 2024, 12:50

Власти отчитались о строительстве дороги к дагестанскому селу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие прокладывают объездную дорогу к селу Дагбаш, жители которого остались без транспортного сообщения после обрушения моста на автотрассе, сообщил Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года власти Дагестана признали проблемы развития горных сел. В селах, расположенных в горных районах, остаются актуальными проблемы с газификацией, строительством дорог, нехваткой школ и детсадов, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

7 октября 2023 года жители села Заната Шамильского района пожаловались, что их дети более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованием безопасности.

В Шамильском районе начато обустройство временной объездной дороги после того, как в результате размыва опоры обрушился аварийный мост на автодороге к селу Дагбаш, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Минтранс Дагестана.

Мост обрушился 31 мая около 16 мск, когда в результате схода селевого потока опора моста потеряла устойчивость. После этого транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты к нему отсутствуют, сообщил в тот же день в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Ведомство отметило, что завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию автодороги "«Подъезд к с. Дагбаш от а/д «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал» на участке км 4,5 – км 12".

Прокуратура Дагестана отчиталась о начале проверки "в связи с обрушением моста в с. Дагбаш Шамильского района". "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале поздно вечером 31 мая. По состоянию на 12.45 мск 2 июня, прокуратура не опубликовала информацию об итогах проверки.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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