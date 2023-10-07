Подростки из села Заната идут по горной дороге в школу в соседнее село. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-108870974_754363

07 октября 2023, 11:21

Школьники в Дагестане вынуждены ходить пешком по горам на учебу в соседнее село

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Более 10 лет дети жителей села Заната в Шамильском районе Дагестана ходят пешком в школу соседнего село из-за отсутствия школьного транспорта, пожаловались сельчане. Ранее школе был выделен автобус, но полиция запретила его использовать, так как дорога не соответствует правилам безопасности, пояснил директор школы.

Репортаж о том, что жители села Заната в Шамильском районе Дагестана более 10 лет добиваются решения проблемы со школьным транспортом, опубликовал 5 октября телеграм-канал "Сапа".

Абдулхамил Омаров, являющийся директором школы села Батлух, в которую ходят дети из села Заната, пояснил на кадрах видео, что четыре года назад власти выделили автобус. Но сотрудники полиции запретили ему ездить по дороге к Занате, так как она не соответствует нормам безопасности. Полицейские предупредили, что за нарушение запрета водитель будет оштрафован на 500 рублей, а директор школы – на 2000 рублей, отметил Омаров.

"На мостах нет перил, дорога сланцеватая, из-за дождя становится скользкой, также нет карманов на дороге, когда машины встречаются, то одна из них должна сдавать назад почти километр", – объяснил директор школы.

Проблема со школьным транспортом в селе Заната уже больше 10 лет, подчеркнул местный активист Магомед Магомедов.

"Последние четыре года как министерство образования и науки выделило школьный автобус, вот уже четыре года мы бьемся во все инстанции, чтобы как можно быстрее заработал этот автобус", – сказал активист.

В зимнее время, когда рано наступают сумерки, на дорогах встречаются дикие собаки и шакалы. Ранее произошло несколько случаев нападения диких животных на людей и поэтому родители опасаются за своих детей, пояснил он.

Дети вынуждены ежедневно ходить в школу по шесть километров, отметил местный житель Исламдебир Маламагомедов. "Администрации района никакого дела нет до этого", – считает он.

Видеорепортаж о проблеме со школьным транспортом в селе Заната также был опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24", на который подписано почти 58 тысяч пользователей. На 11.20 мск 7 октября этот пост набрал 77 отметок с реакцией "пользователей" и 23 комментария.

"Дорогу нужно делать. Небольшое расстояние. Пожарная, скорая тоже должны иметь доступ в село", – отметила Светлана Асратова.

"Пусть делают дорогу или выделяют маленькую машину для шестерых учеников. В 21-м веке живем, а дорог нет", – подчеркнул Рамин Мехралиев.

"Бедные дети, почему не выделяют автобус?" – задалась вопросом Perikhanum Magomedovna.

"Кошмар. Так дети и не захотят получать никакие знания", – считает Бурлият Ужуева.

"Позор всем депутатом", – заявил пользователь с ником Мах-Пей Пей-Мах.

На 11.20 мск 7 октября на сайде администрации Шамильского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Заната на проблему со школьным транспортом.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане стоит остро проблема с дорогами в высокогорные села. Так, 16 января 2022 года жителям села Хушет пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились отношением чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

С аналогичной проблемой сталкнулись и жители села Хутрах Цунтинского района. Так, 9 февраля стало известно, что машина скорой помощи не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах, и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге, заваленной снегом.

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Примечание:

"Глава правительства Дагестана раскритиковал темпы строительства сельской школы", "Часть спортзала обрушилась в дагестанской школе", "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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