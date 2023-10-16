Власти Дагестана признали проблемы развития горных сел

16 октября 2023, 08:34

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В селах, расположенных в горных районах Дагестана, остаются актуальными проблемы с газификацией, строительством дорог, нехваткой школ и детсадов, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, расположенных в горной местности, регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой, а также на проблему с обеспечением гарантированных государством услуг, в том числе – медпомощи и образования. Один из инцидентов, наиболее ярко описывающих ситуацию, произошел в январе 2022 года. Тогда из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

В горных районах Дагестана остается актуальной проблема с инфраструктурой, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Конечно, в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография", а также программы развития сельского хозяйства у нас в республике оказывается помощь всем горным территориям, но ее недостаточно. У нас 11 горных районов еще не газифицированы, есть проблемы со строительством дорог в горных территориях. Что касается капитального ремонта и строительства социальной инфраструктуры – школ и дошкольных учреждений, – такая работа проводится, но объемы нужно увеличить", – привело вечером 15 октября РИА "Дагестан" слова Абдулмуслимова.

Власти провели анализ, по итогам которого стало понятно, что развитию экономики и социальной инфраструктуры, и вообще, в целом развитию горных территорий уделяется мало внимания, добавил он.

"У нас в республике 44% от всей площади занимают горные территории и там проживают порядка миллиона человек", – уточнил премьер-министр Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября жители дагестанского села Курьимахи пожаловались, что из-за отсутствия газа вынуждены отапливать дома дровами, покупая их по высоким ценам. Они призвали ускорить газификацию населенного пункта.

Напомним, 7 октября в соцсетях распространились публикации, что дети жителей села Заната в Шамильском районе Дагестана более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованием безопасности.

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