Жители дагестанского села призвали ускорить подачу газа в дома

15 октября 2023, 13:18

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Из-за отсутствия газа жители дагестанского села Курьимахи вынуждены отапливать дома дровами, покупая их по высоким ценам, заявили сельчане и призвали ускорить газификацию населенного пункта.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Минэнерго Дагестана сообщило, что в республике изменился порядок финансовой помощи жителям домов, которые планируется догазифицировать, то есть подвести газ до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств жителей. Малоимущие жители не могут воспользоваться льготами при газификации, поскольку сначала им надо потратить большие суммы на оборудование, и лишь потом они могут претендовать на компенсации, а из-за этого буксует программа газификации, пояснили чиновники решение изменить порядок выдачи компенсаций.

Обращение жителей села Курьимахи Акушинского района с просьбой помочь ускорить газификацию населенного пункта опубликовал сегодня "Черновик" в своем телеграм-канале.

"Уже в течение восьми лет мы ожидаем подключения к газовой сети, хотя трубы должны были проложить давно. Раз в полгода приходят сварщики, делают немного работы и исчезают", - говорится в опубликованном текстовом обращении.

Из-за отсутствия газа люди вынуждены покупать дрова "по очень высоким ценам", которые "становятся непосильной нагрузкой" для сельчан, отмечается в жалобе.

"Лицам пожилого возраста и детям особенно тяжело переживать зимний период без отопления. Каждая зима становится для нас испытанием, которое приводит к частым заболеваниям и неудобствам. Мы искренне просим помочь нам ускорить процесс газификации. Это поможет нашим жителям избежать холодной зимы и болезней, которые нам приносит отсутствие газа", - говорится в обращении.

По состоянию на 13.15 мск, под публикацией издания не размещено ни одного комментария. Администрация Акушинского района к этому времени не прокомментировала в своем телеграм-канале жалобу жителей Курьимахи.

Напомним, 9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Власти после акции протеста сельчан сообщили о ремонте газопровода, который идет к селу. Однако сельчане рассказали, что к вечеру 10 января давление газа в трубах вновь снизилось, и пришлось включать обогреватели. Глава Дагестана заявил о необходимости масштабных проверок во всех районах республики в связи с возможностью хищения газа.

В сентябре 2021 года жители села Кунбатар Ногайского района также пожаловались, что каждый отопительный сезон сталкиваются с проблемами, так как дрова и уголь стоят очень дорого, а газа в селе нет. Бюджет полной газификации села был утвержден еще в 2018 году, но чиновники три года не могут утвердить проектно-сметную документацию, отметил депутат районного собрания Рустам Адильгереев. После схода сельчан чиновники пообещали газифицировать село.

В феврале 2020 года около тысячи жителей сел Каякент, Усемикент, Герга и Новокаякент Каякентского района провели две акции протеста, требуя от властей решить проблему систематических перебоев в подаче газа. После того, как сельчане перекрыли федеральную трассу, газоснабжение сел было восстановлено, сообщили чиновники.

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