Жители дагестанского села добились от властей плана газификации

10 сентября 2021, 16:05

Газификация села, запланированная еще три года назад, начнется в декабре, заверили дагестанские чиновники участников схода в селе Кунбатар. Сельчане пожаловались, что твердого топлива поблизости не продают, а электрическое обходится очень дорого.

Жители Кунбатара в Ногайском районе Дагестана собрались 9 сентября на сход у здания сельской администрации. На вопросы собравшихся ответили замглавы Ногайского района Хамидулла Саитов, представитель заказчика - заместитель руководителя "Дагсельхозстроя" Гитиномагомед Абдулаев, замначальника управления капстроительства правительства Дагестана Айдемир Исмаилов.

По словам Гитиномагомеда Абдулаева, работы по газификации Кунбатара начнутся в декабре. "[В Кунбатаре] есть подводящий газопровод, но нет внутрипоселковой сети. Сеть газоснабжения необходимо строить. Средства из бюджета республики выделены. Но резко подскочили цены на металлопродукцию. Пришлось выходить в правительство с просьбой выделить дополнительные средства, нас поддержали. На октябрьской сессии эти деньги будут выделены", - заверил Абдулаев.

В конце октября будет объявлен конкурс среди подрядчиков, уточнил замглавы "Дагсельхозстроя". "После этого до заключения контракта уйдет где-то 45 дней. Работы по газификации начнутся после заключения контракта, приблизительно в декабре этого года", - пояснил Абдулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Строительство объекта займет полгода, сообщил он. "Мы гарантируем, что в следующий отопительный сезон люди начнут получать газ, если не будет глобальных катаклизмов. Например, в прошлом [2020] году выделенные средства, в том числе на этот объект, были отозваны в резервный фонд республики в связи с пандемией [коронавируса]. В этом году есть проблема со скачком цен. Но сейчас эти проблемы решаются, и работы по газификации, в том числе на этом объекте, будут проведены", - заключил Абдулаев.

Чиновники три года обещают газифицировать Кунбатар

Бюджет полной газификации села был утвержден еще в 2018 году, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кунбатара, депутат районного собрания Рустам Адильгереев. "В 2019 году подвели газопровод и до сих пор не можем дождаться [прокладки труб] внутри села. Уже три года не могут утвердить проектно-сметную документацию. Заказчик - "Дагсельхозстрой". Ранее к ним ездили представители совета старейшин, депутаты, глава села. Пока были только обещания", - констатировал Адильгереев.

По его словам, представители "Дагсельхозстроя" заявили на сходе, что проектно-сметная документация готова и передана на экспертизу. "По их словам, из-за того, что цены на металл поднялись, Народное собрание должно провести сессию, добавить в сметную стоимость еще 12 миллионов рублей для газификации села. Ранее было заложено 36 миллионов, теперь их не хватает", - пояснил Адильгереев.

Решение о дополнительном финансировании понадобится уже после экспертизы проекта. "Только потом объявят аукцион. Как определится подрядчик, работы начнутся. Нужно уложиться до декабря. Конечно, хочется верить", - сказал депутат.

В Кунбатаре нет дешевой альтернативы газовому отоплению

Каждый отопительный сезон местные жители сталкиваются с серьезными проблемами, указал Рустам Адильгереев. "Угля нет в ближайшей доступности, вырубаются деревья кругом", - посетовал он.

Дрова и уголь обходятся местным жителям очень дорого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета старейшин села Рамазан Кошекбаев. "В моем доме электрическое паровое отопление. Мы включаем его только на ночь. Площадь дома - 100 квадратных метров. Со мной живет многодетная семья сына. В месяц уходит на это 10-12 тысяч рублей", - пояснил он. По словам Кошекбаева, на встрече представители администрации района пообещали привезти сельчанам уголь и дрова.

В основном жители Кунбатара используют электрическое паровое отопление, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Замид Яриков. "Расходы большие, в среднем 10-12 тысяч ежемесячно на один дом. Есть дома, где отапливают углем и дровами. Газификация - это главная проблема нашего села. Мы надеемся, что в ближайшее время она решится", - сказал Яриков.

По оценке депутата Кунбатарского сельсовета Алика Махмудова, электрическое паровое отопление используют до 90% жителей села. "Это большие расходы. При том, что систему включают не круглосуточно, на один дом расходы составляют 10-12 тысяч рублей. Есть немного домов, которые отапливаются дровами и углем. Но это редкость, так как поблизости у нас нет торговой базы, где продают дрова и уголь", - пояснил Махмудов.

Электрические заводские печи закупаются сельчанами в Кизляре и Пятигорске. "К батареям подключается электропечь, подводятся провода. На электроэнергию тарифы высокие. Люди, конечно, не включают систему круглосуточно", - указал Алик Махмудов корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат добавил, что зимой периодически происходят отключения электричества. "Уличные трансформаторы зимой часто не выдерживают нагрузки, выходят из строя. В этом случае жители сами собирают деньги для ремонта трансформатора или покупки нового. Новый трансформатор стоит больше 100 тысяч рублей", - сказал Алик Махмудов.