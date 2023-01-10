Жители Авадана назвали нерешенной проблему подачи газа

10 января 2023, 17:29

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Власти после акции протеста сельчан сообщили о ремонте газопровода, который идет к селу Авадан Докузпаринского района. Однако давление газа в трубах к вечеру вновь снизилось, пришлось включать обогреватели, рассказали местные жители. Глава Дагестана заявил о необходимости масштабных проверок во всех районах республики в связи с возможностью хищения газа.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Котлы отопления отключаются из-за недостаточного давления в газовой системе, проблема касается разных сел Дагестана, заявили пользователи Telegram.

Жители Авадана заявили о продолжающихся проблемах с подачей газа

К 10 января давление в трубах, снабжающих село газом, подняли, и оно соответствует нормативным требованиям, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

К утру 10 января в селе удалось восстановить газоснабжение, сообщил заместитель главы администрации Докузпаринского района Акиф Балакишиев. По его словам, на нескольких участках газовщики сделали дополнительные врезки, чтобы увеличить давление. "(Длина)Трубы, подводящей газ к селу Авадан от газопровода, составляет около 4 километров. Ее диаметр не соответствует потребляемым мощностям, и пропускной способности не хватает из-за увеличения потребления газа в морозы. В январе прошлого года была такая же проблема. По программе в 2023-м году возможна замена этого участка", - рассказал Балакишиев корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель муниципалитета отметил, что в данной зоне сильно развито тепличное хозяйство, которое также потребляет газ.

Население села Авадан составляет около 3 тысяч человек, в основном это лезгины, агулы, рутульцы. Село, относящееся к Докузпаринскому району, является анклавом, расположено на территории Дербентского района в 15 км к югу от города Дербент, рассказал представитель администрации.

Житель села Назир рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подобная ситуация с нехваткой газа наблюдается третью зиму подряд, из-за нехватки давления в газопроводе не включаются котлы отопления. Утром 10 января, по его словам, давление немного повысилось, но к вечеру давление опять упало и отопительный котел не включается.

Житель Авадана Ахмед сообщил, что котел отопления в их доме также заработал, но не на полную мощность, и приходится включать электрические обогреватели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 11 января в поселке Усухчай - административном центре Докузпаринского района, ожидается ясная погода, температура воздуха составит -9 градусов, ветер со скоростью один метр в секунду. Днем 11 января столбик термометра опустится до отметки -6 градусов, будет ясно, скорость ветра увеличится до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Меликов призвал расследовать хищения газа в Дагестане

Сегодня ситуацию с отключением газа в Авадане Докузпаринского района прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.

"7 января по причине низкого давления в системе газораспределения подача газа в село прекратилась. Соответствующие службы приняли экстренные меры для восстановления газоснабжения. При этом есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены для исключения таких ситуаций, но мы не можем закрывать глаза на еще одну очевидную причину падения давления – хищения энерготоплива. Почему люди должны мерзнуть, пока кто-то за их счет набивает свои карманы? Мы должны проверить район за районом, село за селом, начиная с севера Дагестана и заканчивая южными муниципалитетами: там, где люди не выполняют требований законодательства, где энергоресурсы расхищаются, должны быть приняты необходимые мер", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

На фоне событий, связанных с отключением газоснабжения в разных городах и селах Дагестана, был освобожден от должности министра энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов.

"Решение о его освобождении принято в интересах повышения эффективности работы республиканского правительства", - прокомментировал информацию глава региона Меликов.

Врио министра энергетики и тарифов РД назначен Марат Шихалиев. Он занимал должности начальника управления экономики ОАО "Дагэнергосеть", руководителя группы внутреннего контроля и аудита, начальника управления Дагестанской сетевой компании, главного эксперта ПАО «Россети Северный Кавказ», заместителя директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан, указано в другом сообщении в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Юристы указали на возможность перерасчета из-за отсутствия газа

Представитель "Монитора ЖКХ" сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно нормам, допустимая продолжительность перерыва подачи газа населению составляет четыре часа суммарно в течение месяца. За каждый следующий час размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% размера платы. Если нет газа больше четырех часов в месяц, потребитель имеет право требовать перерасчёт.

Юрист Абакар Алиев рассказал, что в первую очередь, надо обратиться в управляющую компанию или газоснабжающую организацию с заявлением. "Если жалоба игнорируется, это может стать поводом для обращения в прокуратуру. В соответствии с установленными нормами газ должен находится в трубах под определенным давлением, допускаются лишь небольшие отклонения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Дагестана и ранее жаловались на длительные отключения электричества и газа. Так, 17 августа ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования. Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил ранее замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, указали жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

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