Власти Азербайджана призвали жителей Нагорного Карабаха сдать оружие

25 сентября 2023, 11:34

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Жители Нагорного Карабаха должны соблюдать закон и сдать оружие, заявила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана. Призыв к жителям Нагорного Карабаха не поджигать свои дома опубликовал также популярный карабахский телеграм-канал "Re:public of Artsakh", на который подписаны более 72 тысячи пользователей.

Как информировал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий. В Нагорном Карабахе возникла тяжеля гуманитарная обстановка. Беженцы рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что в результате боевых действий остались без средств к существованию.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана призвала жителей Нагорного Карабаха сдать имеющееся оружие и воздержаться от действий, препятствующих развитию региона, их благополучию и интеграции в азербайджанское общество.

Жители Нагорного Карабаха не должны нарушать закон и не должны создавать угрозу стабильности и общественной безопасности. Также они не должны сжигать документы, и в короткие сроки сдать имеющееся оружие, сказано в сообщении спецслужбы, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

СГБ Азербайджана также сообщила о задержании людей, которые, по версии следствия, причастны к инцидентам, произошедшим 19 сентября, когда в результате подрывов на минах погибли два мирных жителя Азербайджана и четыре азербайджанских полицейских.

В ночь на 19 сентября в Ходжавендском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев. Утром того же дня четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли, подорвавшись на мине, когда направлялись на место взрыва автомобиля госагентства автодорог Азербайджана.

Призыв к жителям Нагорного Карабаха не поджигать дома также распространил популярный карабахский телегам-канал "Re:public of Artsakh", на который подписаны более 72,2 тысячи пользователей.

"Не сжигайте свои дома, структуру. В частном порядке необходимо обратиться в ООН, Конгресс США, Европарламент с требованием не позволить Азербайджану отнимать вашу собственность (дома, земли, церкви и так далее). Необходимо уже сейчас поднимать этот вопрос на самых высоких межгосударственных и международных уровнях. Все документы на собственность обязательно сохраните", – сказано в частности в сообщении.

Этот пост на 11.30 мск набрал около 25,7 тысячи просмотров. Возможность комментирования отключена.

"Кавказский узел" также писал, что 23 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные зафиксировали массовые поджоги домов в Агдере (армянское название – Мартакерт, – Прим "Кавказского узла).

В Нагорном Карабахе жгут архивы, а также книги и документы, написал ранее автор блога на "Кавказскому узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Государственность Арцаха, просуществовавшая 32 года (столько же, сколько государственность Армении и Азербайджана), уничтожается. Сжигание архивов, к сожалению, в нынешних условиях естественно", – отметил он в записи "Что происходит в Карабахе", подчеркнув, что это вызвано опасениями репрессий.

24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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