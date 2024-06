Грузинские активисты призвали ЕС к санкциям против сторонников закона об иноагентах

02 июня 2024, 13:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении грузинских чиновников, депутатов и правящей партии, ответственных за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", следует ввести санкции, заявили авторы обращения к представителям Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая 84 депутата парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Грузинские активисты обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европарламента Роберте Меццола и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с петицией, в которой требуют введения санкций против тех, кто ответственен за принятие закона "об иноагентах" в Грузии, сообщает сегодня JAMnews.

Петиция на английском языке, озаглавленная "Sanctions against the ruling party "Georgian Dream" and the Government of Georgia, now!" (Санкции против правящей партии "Грузинская мечта" и правительства Грузии, немедленно!), размещена 29 мая на интернет-платформе Change.org и к 13.45 мск 2 июня набрала 1237 подписей.

"Крайне важно оказать давление на этих политиков, чтобы они отказались от этого закона и не сворачивали страну с европейского пути! Грузины чувствуют себя европейцами и хотят более тесных отношений с ЕС. В то же время насилие и политические репрессии, организованные партией "Грузинская мечта" и правительством в последние недели, не должны оставаться без внимания!" – говорится в тексте петиции.

Авторы обращения призвали ввести санкции в отношении представителей правительства Грузии, партии "Грузинская мечта" и "всех 84 депутатов, проголосовавших за "российский закон" 28 мая 2024 года". "Такие меры, как ограничения на поездки и замораживание активов, могут послать четкий сигнал против этого закона и их недемократических действий", - указано в тексте петиции.

Напомним, оппозиционный депутат Теона Акубардия ранее указала, что поправки, которые внесены в закон об иноагентах, приняты с нарушениями и позволяют собирать персональные данные. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.