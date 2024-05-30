Политологи объяснили заинтересованность Москвы открыть консульство в Карабахе

30 мая 2024, 02:07

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Открытие дипломатической миссии в Ханкенди (Степанакерте) позволит России сохранить свое политическое присутствие на Южном Кавказе после вывода миротворцев из Нагорного Карабаха, это приобретает дополнительную важность для Москвы на фоне осложнения отношений с Арменией, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, хотя трехстороннее соглашение 2020 года предусматривало присутствие миротворцев в регионе до 2025 года.

Стремление России открыть консульство в Нагорном Карабахе - политический шаг, его цель - попытка стабилизировать ситуацию, заявил “Кавказскому узлу” доктор политических наук,заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

О планах открыть генеральное консульство РФ в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией парламента Азербайджана 27 мая. По словам Карасина, российская сторона намерена начать подготовку “в ближайшее время” и открыть дипмиссию до конца 2024 года. “Рассчитываем на вашу поддержку (...) Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии", - цитировало слова Карасина ТАСС.

«Он связан с геополитической ситуацией, которая в целом обостряется, в том числе и на Южном Кавказе. В этой ситуации открытие консульства в Нагорном Карабахе, где относительно недавно была ожесточенная война, - это шаг к политической стабилизации текущей, весьма непростой ситуации», - сказал он «Кавказскому узлу».

По словам Кошкина, таким образом Россия фактически останется в Нагорном Карабахе после вывода миротворцев, но уже в виде дипмиссии.

«Таким образом Россия продолжит поиски точек соприкосновения, переговоры по тем или иным важным для региона вопросам. Это и есть стратегическая линия России по Карабаху на данном этапе. Но однозначно, что Россия сама заинтересована в открытии этой дипмиссии, поскольку Москва сейчас делают все, чтобы укрепить свои позиции в регионе и иметь свои представительства в разных уголках мира. Но и для Баку это выгодно, потому что это расширение взаимодействия и укрепление связей с Россией», - отметил он.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин согласен с мнением, что инициатива открытия консульства в Ханкенди исходит от Москвы.

«Но это не значит, что азербайджанская сторона не заинтересована в открытии дипмиссии. Судя по всему, это часть договоренности России и Азербайджана по выводу российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Россия не могла покинуть этот регион, поэтому была достигнута такая договоренность, что уходят миротворцы, но появляется дипмиссия», - сказал он «Кавказскому узлу».

Этот политический шаг показывает заинтересованность России в присутствии на Южном Кавказе, пояснил он.

«У России сейчас непростой период отношений с Арменией, которая, кажется, больше двигается в сторону Запада. Москва пытается увеличить свое присутствие в регионе, особенно после уходы миротворцев, и поэтому открывает свою дипмиссию. Не могу сказать, что будут решаться глобальные вопросы, но Россия этим шагом показывает, что она не уходит из региона, в частности из Нагорного Карабаха, и в целом с Южного Кавказа», -

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня также считает, что это в первую очередь политический шаг.

«Но есть политическая рациональность в том, чтобы маркировать российское присутствие в этом регионе. Практическое может заключаться, например, в создании площадки для решения вопросов культурного наследия Карабаха», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он также считает, что желание открыть диппредставительство исходит от Москвы. «Инициатива Москвы имеет целью компенсировать сокращение военного присутствия через дипломатические структуры», - указал он.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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