Мэр Мартакерта подтвердил передачу города Азербайджану

25 сентября 2023, 16:07

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Мартакерт передан под контроль Азербайджана, жители покинули город, подтвердил сегодня мэр Миша Гюрджян информацию азербайджанских источников.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные зафиксировали массовые поджоги домов в Агдере (армянское название – Мартакерт).

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Мэр Мартакерта Миша Гюрджян подтвердил сегодня, что город полностью передан под контроль Азербайджана. По его словам, последние жители покинули Мартакерт вечером 24 сентября, сообщает News.am.

Гюрджян отметил, что информации о гибели жителей нет, но есть сведения о многочисленных пропавших без вести. Конкретное число он назвать не смог. "Много. Из-за неразберихи невозможно подсчитать, сколько", - приводит его слова издание.

Вечером 24 сентября азербайджанское агентство haqqin.az сообщило, что в соцсетях появились кадры водружения флага Азербайджана на въезде в Агдере. Агентство разместило ссылку на видеозапись, опубликованную также вечером 24 сентября. На кадрах видно, как военнослужащий прикрепляет флаг Азербайджана к въездной стеле с надписью "Martakert".

Напомним, в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха. В армянском селе Корнидзор на границе организован центр помощи беженцам.

К 25 сентября около 2000 жителей Нагорного Карабаха зарегистрировал пункт приема беженцев Красного Креста в Горисе. Беженцы рассказали, что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Красный Крест предоставил людям временное жилье, питание и теплую одежду. Мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах в сопровождении миротворцев.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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