Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На месте сотрудниками полиции были задержаны трое нацболов: Глеб Ежов, Данил Шмалько и Иван Губин.

Сегодня "Другая Россия Э. В. Лимонова" 1 провела акцию у консульства Азербайджана.

Об этом сообщается на странице партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" в "ВКонтакте".

"Собравшиеся потребовали от властей Азербайджана прекратить поддерживать киевскую хунту, освободить политзаключенных: журналистов Игоря Картавых, Евгения Белоусова, политолога Назакет Мамедову, активистов евразийского движения Ибрагима Гасанова, Ибрагима Гумбатова и других, открыть Русский дом, не препятствовать культурно-просветительской деятельности России", - говорится в сообщении партии.

Участники акции заявили, что протестуют против стратегического альянса Баку с Анкарой, также против изменений на энергетическом рынке, что делает Баку естественным конкурентом «Газпрома» и важным игроком в диверсификации европейских энергетических маршрутов "в обход России".

Позже сообщение было дополнено информацией, что все ранее задержанные участники акции на свободе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются. Фоном служат позиции стран по авиакатастрофе самолета компании AZAL, этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы.