Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана
На месте сотрудниками полиции были задержаны трое нацболов: Глеб Ежов, Данил Шмалько и Иван Губин.
Сегодня "Другая Россия Э. В. Лимонова" провела акцию у консульства Азербайджана.
Об этом сообщается на странице партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" в "ВКонтакте".
"Собравшиеся потребовали от властей Азербайджана прекратить поддерживать киевскую хунту, освободить политзаключенных: журналистов Игоря Картавых, Евгения Белоусова, политолога Назакет Мамедову, активистов евразийского движения Ибрагима Гасанова, Ибрагима Гумбатова и других, открыть Русский дом, не препятствовать культурно-просветительской деятельности России", - говорится в сообщении партии.
Участники акции заявили, что протестуют против стратегического альянса Баку с Анкарой, также против изменений на энергетическом рынке, что делает Баку естественным конкурентом «Газпрома» и важным игроком в диверсификации европейских энергетических маршрутов "в обход России".
Позже сообщение было дополнено информацией, что все ранее задержанные участники акции на свободе.
Ранее "Кавказский узел" писал, что отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются. Фоном служат позиции стран по авиакатастрофе самолета компании AZAL, этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы.
