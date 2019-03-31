Муслим Джамбеков (за стеклом) в суде. Скриншот с видео "Предполагаемый виновник смертельного ДТП Муслим Джамбеков арестован на два месяца" пользователя Телеканал 360 на Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=XyyCD7r_g64

31 марта 2019, 11:03

Муслим Джамбеков арестован после ДТП в Москве

Водитель Муслим Джамбеков, доставленный полицейскими из Чечни в Москву, обвиняется в ДТП на Можайском шоссе, суд арестовал его на два месяца, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Муслим Джамбеков, скрывшийся с места ​аварии на Можайском шоссе в Москве, явился в полицию Грозного с повинной, на следующий день полицейские доставили его в столицу. Новое видео с его извинениями перед главой Чечни вызвало недоумение у опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики. Они указали, что после аналогичной аварии в Грозном с участием родственника Кадырова наказания не последовало.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в нейпогибли два человека. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска. Погибли дочь и жена водителя отечественной машины, а находившийся за рулем иномарки Муслим Джамбеков скрылся.  28 марта Рамзан Кадыров потребовал от него "не позорить свой род" и явиться в полицию. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль

35-летний водитель Mercedes был передан следователям, на допросе он признал свою вину в совершении ДТП, сообщило 30 марта Главное следственное управление Следственного комитета по Москве на своем сайте. 

Дело в отношении него расследуется  по  статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), следствие потребовало арестовать обвиняемого, говорится в сообщении ведомства. Отметим, что санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы. 

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать Джамбекову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая", — цитирует пресс-секретаря Дорогомиловского суда Москвы Анастасию Татарулю РИА "Новости".
Примечание:

"Жители Чечни не поверили самообличению автора сообщения о пропаже ребенка", "Версия о болезни обратившегося к Кадырову напомнила о публичных унижениях в Чечне", "Критика близких в адрес блогера вызвала скепсис у жителей Чечни".

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