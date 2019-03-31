Муслим Джамбеков арестован после ДТП в Москве

31 марта 2019, 11:03

Водитель Муслим Джамбеков, доставленный полицейскими из Чечни в Москву, обвиняется в ДТП на Можайском шоссе, суд арестовал его на два месяца, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Муслим Джамбеков, скрывшийся с места ​аварии на Можайском шоссе в Москве, явился в полицию Грозного с повинной, на следующий день полицейские доставили его в столицу. Новое видео с его извинениями перед главой Чечни вызвало недоумение у опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики. Они указали, что после аналогичной аварии в Грозном с участием родственника Кадырова наказания не последовало.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в нейпогибли два человека. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска. Погибли дочь и жена водителя отечественной машины, а находившийся за рулем иномарки Муслим Джамбеков скрылся. 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от него "не позорить свой род" и явиться в полицию. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль.

35-летний водитель Mercedes был передан следователям, на допросе он признал свою вину в совершении ДТП, сообщило 30 марта Главное следственное управление Следственного комитета по Москве на своем сайте.

Дело в отношении него расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), следствие потребовало арестовать обвиняемого, говорится в сообщении ведомства. Отметим, что санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.