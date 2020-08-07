Возвращение земляков из Москвы выявило неправовые методы чеченских силовиков

07 августа 2020, 14:33

Уроженцы Чечни, которых публично отчитали после возвращения в республику из Москвы, покинули столицу не по своей воле, предположил представитель чеченской общины в Москве. У столичных полицейских не было повода реагировать на действия силовиков из другого региона, пояснил юрист Тимофей Широков. Возвращенные в Чечню люди из опасения за близких не признают, что были вынуждены покинуть Москву, предположила правозащитница Татьяна Локшина.

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Как писал "Кавказский узел", 3 августа ЧГТРК "Грозный" сообщила о том, что чеченские власти заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики причислили к наркоманам и правонарушителям. Молодые люди публично раскаялись. Правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов сочли неэффективной такую борьбу с правонарушениями.

Советник главы Чечни Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам, а глава МВД республики Руслан Алханов обвинил их в дискредитации чеченского народа. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону. Такие действия силовиков и чиновников неэффективны и выглядят попыткой заработать политические очки, указали пользователи социальных сетей и читатели "Кавказского узла".

Показанные в телесюжете молодые люди вынужденно покинули Москву, убежден представитель московской чеченской общины, бизнесмен Салман. "Добровольно кто поедет и кто себя покажет по телевизору, сами подумайте. Чем публичный позор, лучше смерть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее в подобной ситуации уроженцев Чечни вывезли авиарейсом, рассказал он. "В прошлый раз, я знаю точно, на самолете увезли. Их тоже показывали. Я прямо в этом их кругу не оказался, и если я скажу, что происходит так и так, это будет неправильно. Я одно знаю, человек точно сам не поедет, зная, что его покажут везде", - сказал Салман. "Кавказский узел" не располагает свидетельствами того, что уроженцы Чечни против воли вернулись в республику из Москвы.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Путешествия", минимальная стоимость билета на перелет экономкласса из Москвы в Грозный составляет 3599 рублей, билета на место в купе поезда - 5281 рубль. Таким образом, перелет 100 человек из столицы в Чечню стоит минимум 359 900 рублей, поездка на поезде - 528 100 рублей.

Среди тех, кто был доставлен в Чечню, могут быть те, кто действительно совершил правонарушения, предположил представитель московской чеченской общины. "В моем понимании, некоторые там действительно заслуживают... Некоторые свою нацию, религию в плохом виде представляют. Но есть такие, что оказались не в то время не в том месте", - сказал Салман, добавив, что считает такие меры чеченских властей неэффективными.

Даже если представители чеченских силовых структур участвуют в принудительном возвращении земляков в республику, это может и не иметь никакого официального оформления, и московские силовики не обязаны реагировать на такие действия, указал бывший следователь СКР, адвокат Тимофей Широков.

"Никто ничего не согласовывает. Согласовывать надо тогда, когда есть какие-то официальные мероприятия. Я не думаю, что это оформляется даже как оперативно-разыскные мероприятия. Теоретически, если это какие-то крупномасштабные оперативно-разыскные мероприятия, тогда нужно согласовывать. Но если эти люди не в разработке, то и для московских правоохранителей это «их внутричеченские терки»", - пояснил Широков корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично просить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. В марте из Москвы в Грозный были доставлены 47 уроженцев республики - ЧГТРК "Грозный" назвала их в своем репортаже "наркоманами, хулиганами и ворами". Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, чтобы получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

По его предположению, информацию о представителях столичной общины чеченские силовики получают от земляков в Москве. "Чтобы установить местонахождение, чем занимаются и так далее - вся эта информация собирается, а потом выезжает [группа силовиков] и забирает их с адресов. Скорее всего, их даже никак не «пакуют», а предлагают «добровольно-принудительно» выехать, а те понимают, что тут без вариантов, лучше согласиться, а иначе будет хуже", - сказал он.

Оснований для официального оформления таких мероприятий в законодательстве России не предусмотрено, отметил юрист. "Нет такого понятия в российском законодательстве - «плохо себя вели». Какие мероприятия тут проводить, на каком основании? Если человек что-то совершил уголовно наказуемое или имеются подозрения, что он совершил преступление, то да. А если он «плохо себя вел», это никак не оформишь. Никто не обязан и не будет помогать таким [действиям]. Это всё самодеятельность", - уверен адвокат.

У столичных правоохранителей нет повода реагировать на отъезд уроженцев Чечни без их жалоб

Если человек покидает Москву добровольно, пусть его даже грубо уговаривают, то у московских правоохранителей нет повода для реакции, подчеркнул Тимофей Широков. Если же его увозят с применением силы, то это - основание для возбуждения уголовного дела о незаконном лишении свободы, похищении, сказал он.

"Одно дело, если тебя похищают, засовывают в багажник. Совсем другой вопрос, когда тебе говорят: «Слушай, давай приезжай, надо разобраться, провести беседу, расставить точки над i, не приедешь, то будут определенные неприятности». Наверняка эти неприятности никак не конкретизируются, никто не говорит «убьем тебя», дают понять просто. И обращение в полицию малорезультативно - мол, ничего же не случилось. «Заставляют ехать? Не езжай»", - привел Широков гипотетический ответ силовиков на обращение.

"Кавказский узел" не располагает подтверждениями того, что публичное покаяние возвращенных из Москвы уроженцев Чечни было сделано под давлением.

В свою очередь, замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина полагает, что, находясь под давлением, человеку крайне сложно каким-то образом заявить о нарушении его прав. "Человек, конечно, может потом заявить, что его права были нарушены. Но это сложно сделать, тем более, если человека фактически шантажируют благосостоянием семьи", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Теоретически возможно доказать принуждение даже в случае, если человек уже публично заявил о добровольном возвращении в Чечню, добавила правозащитница. В частности, она порекомендовала найти очевидцев принуждения. "Человек может настаивать, что заявил под давлением, может искать свидетелей. Но он это вряд ли станет делать - с учетом возможных последствий для него и для родственников. А правоохранительные органы не будут гореть желанием расследовать", - предположила Татьяна Локшина.

Напомним, чеченские силовики регулярно публично отчитывают нарушителей. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Во время действия режима самоизоляции силовики собирали нарушителей вместе и проводили с ними беседы, записывая происходящее на видео.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".