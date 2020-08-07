Пользователи соцсети раскритиковали пресс-секретаря Кадырова за оправдание публичных унижений

07 августа 2020, 17:30

Принудительное возвращение из Москвы и публичное порицание в эфире телекомпании "Грозный" стало для извинившихся молодых людей благом, поскольку "лучше пять минут позора, чем годы за решёткой", заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Наказывать нужно по закону, а извинения в телеэфире уже не воспринимаются серьезно, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", чеченские власти в начале августа вынудили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики причислили к наркоманам и правонарушителям. Молодые люди публично раскаялись. Правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов сочли неэффективной такую борьбу с правонарушениями. Возвращенные в Чечню люди из опасения за близких не признают, что были вынуждены покинуть Москву, предположила правозащитница Татьяна Локшина.

Советник главы Чечни Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам, а глава МВД республики Руслан Алханов обвинил их в дискредитации чеченского народа. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону. Такие действия силовиков и чиновников неэффективны и выглядят попыткой заработать политические очки, указали пользователи социальных сетей и читатели "Кавказского узла".

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов возмутился реакции "ряда СМИ", "правозащитников" и "либералов" на принудительное возвращение из Москвы уроженцев республики, подвергнутых публичному порицанию. По мнению Вахидова, это явление заслуживает "самых положительных откликов и слов".

Чиновник спорит с мнением, что насильственное возвращение домой и с порицанием в телеэфире - "это "насилие и публичное унижение" людей. По версии Вахидова, чеченские власти дали "более 100 потенциальным преступникам" "прекрасный шанс вернуться к нормальной жизни", а для самих молодых людей "лучше 5 минут позора, чем годы за решёткой".

Пост Вахидова, опубликованный 6 августа, получил к 17.05 мск сегодня 147 отметок "нравится" и 6 комментариев. «Жаль, что не во всех регионах такие меры принимают! Еще больше жаль, что в подавляющем меньшинстве регионов семья играет такую роль как в ЧР!», - прокомментировал этот пост пользователь pervoeslovo. Авторы еще нескольких комментариев также выразили поддержку доводам Вахидова.

Еще один комментарий под постом Вахидова оставил пользователь tekeev2015, представившийся журналистом. Сославшись на вопросы читателей, он спросил, "кто и как отлавливает в Москве провинившихся чеченцев и отправляет их на воспитание на родину, как их перевоспитывают и есть ли уже примеры перевоспитания". Ответа на этот комментарий Ильман Вахидов, по состоянию на 17.05 мск, не дал.

Подписчики Instagram-аккаунта ЧГТРК "Грозный", в котором также опубликован комментарий Вахидова, тоже высказались в основном в поддержку Кадырова. Пост на странице чеченского телеканала по состоянию на 17.05 мск набрал 1803 отметки "нравится" и 34 комментария.

11 июля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев провел встречу с руководством МВД, УГИБДД и управления МЧС, на которой обсуждались вопросы «информационных атак» на республику в СМИ и соцсетях. После этого сотрудники силовых структур и бюджетных организаций получили указания писать хвалебные комментарии в соцсетях о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику в их адрес, рассказали местные жители.

"В Геленджике на днях был приятно удивлён. Видел наших ребят на прогулочном корабле. Вели себя очень культурно, там было много людей со всех уголков России. Меня пригласили за свой столик братья из Дагестана, в очень дружной обстановке провели время более 3 часов. Наши ребята, где бы ни были, обязаны вести себя как настоящие горцы", - написал timur_777095.

Подписчики Instagram-сообщества "Онлайн-Чечня", оказались не столь единодушны в мнениях относительно заявления Вахидова. Пост в этом паблике за 19 часов после публикации собрал 11 комментариев. «Как можно сказать "лучше 5 минут позора, чем годы за решеткой"? Кто виноват, надо посадить (в тюрьму), а не позорить перед миром, (кто) не виноват – нужно отпустить, не говоря, чего нет», - написал пользователь msr52752, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

"Я тоже считаю, что показ по ТВ их не изменит. Люди, по-моему, уже с юмором к этому стали относиться. Правильно говоришь. Если виноват - накажи. А нет - просто отпусти. А по ЧГТРК показывать это не выход. Уже анекдот из всего этого сделали", - написал пользователь dfg173w.

Некоторые подписчики паблика «Чечня Сегодня» также поспорили с заявлением Вахидова. «Лучше действовать в рамках закона, чем 5 минут позора - зачем тогда законы вообще писать!?» - заметил adam_dadak_sdt. "А вы их не выставляйте на показ на всю страну, тогда никто ничего не будет говорить!" - заметила kheda_abaeva_.

Представитель МВД республики воздержался от комментариев относительно дальнейшей судьбы доставленных из Москвы уроженцев республики. «Нарушители переданы родным, они находятся под контролем начальников отделов полиции. Где и каким общественным работам их привлекут, решается на местах», - заявил офицер полиции корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что речь не идет о привлечении к уголовной ответственности - мужчин, объявленных нарушителями, привлекут "к общественно-полезному труду".

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают нарушителей. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Во время действия режима самоизоляции силовики собирали нарушителей вместе и проводили с ними беседы, записывая происходящее на видео.

Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", назвали комментарий Вахидова манипулятивным. «Наша власть просто пытается манипулировать общественным мнением: мол, смотрите, какие мы хорошие, не дали посадить людей в тюрьму, вывезли их домой, наставим их на путь истинный. Это изначально неправильный посыл и неправильный подход. «Закон суров, но это закон», как говорили древние. Если подменять законы какими-то своими понятиями и своим видением ситуации, ничего хорошего не будет. Странным выглядит и то, что федеральный центр никак не реагирует на такие выходки наших властей. Ничего подобного в других регионах, насколько я знаю, нет, и не практиковалось», - сказал местный житель Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

«Пресс-секретарь Кадырова считает, что 5 минут позора лучше, чем тюрьма. Фактически же речь идет об оправдании практики публичных унижений людей. Действительно, зачем тогда нужны законы, если руководство региона делает то, что считает нужным, не считаясь ни с федеральным законодательством, ни с республиканским», - сказала жительница Чечни Малика.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".