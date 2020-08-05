Публичные порицания чеченцев за поведение в Москве дали повод для иронии пользователям соцсетей

05 августа 2020, 07:03

Порицания властями Чечни и принуждение к публичному раскаянию возвращенных из Москвы уроженцев республики, которых силовики сочли наркоманами и правонарушителями, неэффективны и выглядят попыткой заработать политические очки, считают пользователи социальных сетей и комментаторы на "Кавказском узле".

Как информировал "Кавказский узел", чеченские власти заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики посчитали наркоманами и правонарушителями. Депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, все возвращенные будут привлечены к общественным работам. Глава МВД республики Руслан Алханов обвинил молодых людей в дискредитации чеченского народа. Молодые люди публично раскаялись. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Публичное порицание молодых людей, возвращенных в Чечню из Москвы, похоже на "какой-то круговорот", считает читатель "Кавказского узла" Игорь Сажин.

"Это похоже на какой-то круговорот. Уезжают молодые люди, развращаются, возвращаются, винятся, потом едет следующая партия, опять развращается и возвращается. И так по вечному кругу", - прокомментировал Сажин публикацию "Кавказского узла".

"Какой толк такого порицания, максимум, что они из этого выяснят, что можно творить в РФ что угодно, а потом просто извиниться, гениально", - отметил читатель "Кавказского узла" Alexander Makuschenko.

Пользователи социальных сетей также с иронией отреагировали на публичные порицания молодых людей чеченскими властями. "Адам Султанович, Вы сказали, что отпускаете ребят домой, но наши сыновья ещё не вернулись домой! Вы же обещали, что они поедут по домам?" - написал, в частности, пользователь Instagram с ником "_elina1717" в группе Chp.grozny_95, которая насчитывает 70,1 тысячу подписчиков.

"Наверное, первый раз за всё время эпидемии они [молодые люди] одели маски с удовольствием", - заметил "iusuf396".

29 июля власти Чечни ужесточили карантинные меры из-за обострения ситуации по коронавирусу. В частности, жителям было предписано строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. За нарушение масочного режима в Чечне наказывают только простых граждан, возмутились пользователи соцсети после сообщения о штрафах жителям Ножай-Юртовского района. Муфтият республики накануне Курбан-байрама напомнил о необходимости надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на эти рекомендации некоторые из пришедших мечетях были без масок и сидели близко друг к другу, в том числе глава республики Рамзан Кадыров. Жителей Чечни возмутило нарушение главой Чечни масочного режима. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Некоторые пользователи соцсетей сочли публичные раскаяния молодых людей перед чиновниками "показухой".

"Наркоманы-то всегда были, и до войны, и меж двумя войнами, и после. Но из-за вот таких инсценировок люди говорят: "Да у вас пол-Чечни наркоманы"... Пора прекращать этот цирк! Привезли, что передали родителям - правильно! Только у меня вопрос! Вот вы их привезли и выгрузили их в Чечне, как собранный урожай, а дальше что? Чтоб привезти их домой, вы позаботились, а дальше что? Вы проследите, чтоб у них появилась работа? Или чтоб им назначили пособие по безработице? … Или определили на бесплатное принудительное лечение тех из них, кто принимает наркотики?" - пишет "laysan1313" в Instagram.

"А где доказательства, что они "нарики" и разбойники? Очередная показуха ради политических очков", - написал пользователь с ником "Akhmatnesila" в комментариях в Youtube.

"А чего всего-то 100??? Так, ради галочки? Из тысяч проживающих в РФ только 100 вели себя недостойно? Прислали разнарядку - выслать 100 на перевоспитание", - считает пользователь Facebook "Pavel Smolin".

"Интересно, а судьи кто? Кто решал, что именно этого конкретного человека нужно куда-то вернуть или заставить извиняться... Если закон не работает, начинается феодальный строй, и если нам кажется, что нас это не касается, мы все очень сильно заблуждаемся", - написала "Романова Ольга".

"XXI век. Правовое государство. Законы, правоохранительные органы, суды. Равенство в правах всех и каждого. Свобода выбора места жительства и работы, свобода слова. Регулярно и честно избираемая власть, сменяемая строго в срок. Либо у нас есть всё это, либо мы вот так постепенно возвращаемся в феодализм и рабовладение", - полагает пользователь соцсети "ВКонтакте" "Сергей Макаров".

Пользователи YouTube сыронизировали, что среди возвращенных из Москвы нет чеченского блогера Зелимхана Зелимханова.

"Зелимхан, что блогеров кошмарил, тоже там стоял?" - спросил "Большой Лебовски". "Нет. Зелимхан - кадыровец. Его нельзя так отпускать", - отвечает "Aina Mejidova".

12 июля московский блогер Святослав Коваленко рассказал, что был избит группой людей после конфликта с чеченским блогером, который прославился принуждениями к извинениям. После того как помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев пообещал, что власти Чечни посодействуют наказанию виновных, чеченский блогер Зелимхан Зелимханов попросил прощения у главы республики, депутата Госдумы Адама Делимханова и Святослава Коваленко за инцидент с избиением. Обещания наказать Зелимханова могут оказаться просто словами и не получить дальнейшего развития, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Накажут или нет Зелимханова, зависит от того, насколько он приближен к Кадырову, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Не исключено, что виновным в итоге объявят самого Коваленко, предупредила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".