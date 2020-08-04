Жители Чечни публично раскаялись перед чиновниками за поведение в Москве

04 августа 2020, 12:50

Власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики считают наркоманами и правонарушителями. Молодые люди публично раскаялись и были отправлены на общественные работы. Нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление, вместо того чтобы наказывать виновных по закону, указали жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

В апреле чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. В марте из Москвы в Грозный были доставлены сразу 47 уроженцев республики - ЧГТРК "Грозный" назвала их в своем репортаже "наркоманами, хулиганами и ворами". В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Этот молодой человек публично извинился за свой поступок и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где его направили на уборку улиц. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, констатировали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Глава МВД обвинил доставленных из Москвы в дискредитации чеченского народа

Чеченские силовики доставили из Москвы "сотню зрелых молодых мужчин" и собрали их вместе, пригласив также родственников этих молодых людей, "чтобы рассказать, чем занимается молодежь в столице под предлогом работы и учебы", говорится в репортаже чеченской государственной телекомпании "Грозный", который вышел в эфир в вечерних новостях 3 августа. Среди этих молодых людей - "правонарушители, мошенники и лица, пристрастившиеся к наркотикам", заявил автор репортажа.

С доставленными из Москвы и их близкими говорили депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов, министр МВД Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев. Делимханов не дал ясного объяснения о том, в чем виноваты молодые люди. "Я говорю тем, кто это видит, тем, кто в Москве, кто в регионах. Если необходимо, надо драться, где надо спорить - нужно спорить, если нужно, надо умирать за свой народ и веру. Но не надо ради тысячи рублей, 500 рублей, 100 рублей, ради таблеток или укола... То, что вы делаете, это не только недопустимо, но никому и не позволим", - сказал он.

Советник главы Чечни заявил родственникам молодых людей, что все доставленные из Москвы будут привлечены к общественным работам. "Этим людям мы шутить не позволим <...>. Они будут выполнять самую грязную работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет [их к себе] <...>. Вы будете их контролировать, чтобы они не уехали, не прятались, вы должны помогать начальникам РОВД, силовым структурам. Наш падишах не желает никому плохого и не хочет никого позорить… Мы показываем это только для примера другим", - добавил Делимханов.

Министр МВД Руслан Алханов обвинил молодых людей в дискредитации чеченского народа. "Вам и вам подобным мы не позволим осквернять честь народа. С позволения Всевышнего, этих доставленных людей мы заставим выполнять самую грязную работу, будем следить, [как они работают]", - подчеркнул он. Министр призвал родителей, чьи дети вышли из-под контроля, обращаться в правоохранительные органы. "Если вы не можете их остановить, мы сможем", - указал Алханов.

Родственники молодых людей также осудили их. Так, житель республики Адам Агаев сказал в эфире телекомпании, что среди задержанных есть его племянник, уехавший в Москву на заработки после смерти отца. "Мы думали, он поехал работать. Два месяца назад уехал. Если бы вел себя хорошо, [его бы] не привезли", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова жителя Чечни.

Другой мужчина, указывая на стоящего парня в защитной маске, назвал того "неисправимым". "Они своего отца доконали. Семью он завел, дом ему построили, все условия у него были. Что ему надо? Он негодяй. Милиция не должна воспитывать, она должна карать", - заключил он.

Сами задержанные заявили о раскаянии. "Ничего не говорят, чего не было, несправедливого. Неприятно. Больше такого не повторится, я раскаиваюсь, сожалею", - сказал Висхан Шаипов. Другой задержанный, Асламбек Сулейманов, также заявил о своем раскаянии. "То, что я допустил, касается всех. Поэтому, с позволения Всевышнего, постараюсь больше не допускать оплошностей", - говорит он в репортаже.

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают нарушителей. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Во время действия режима самоизоляции силовики собирали нарушителей вместе и проводили с ними беседы, записывая происходящее на видео.

Жители Чечни сочли действия силовиков неэффективными

Этот сюжет, размещенный поздно вечером 3 августа в Instagram-паблике "Грозный ТВ", к 12.50 мск 4 августа собрал 119 тысяч просмотров и 487 комментариев. У паблика 856 тысяч подписчиков.

Большинство авторов комментариев осудило действия молодых людей. "Молодец Кадыров", - написала uma.umarova57. "Жалко что в Ингушетии так не показывают", - посетовал пользователь asyyyyyya754848484.

Репортаж собрал и критические отзывы. "Как будто это чем-то поможет", - написала asetdaydova. "Да знаем мы, как вы их собираете. Всех, кто на стройку поехал, тоже добавили в эту кучу. Там 20% всего лишь парней наркоманов и аферистов", - указал folkontro.

"Как маленьких детей отругали", - указала opredelenie_planirovaniepola. "В чем вина их отцов?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий tihoo_dusha. "Это позор", - написала по-чеченски selima6318.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Жители Чечни заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не считают действия властей эффективными. "Подобные публичные выволочки не есть решение проблемы. В республике молодежь находится под постоянным контролем, в каких-то жестких рамках, и оказавшись вне этих рамок, они, что называется, «отрываются на полную катушку». Здесь многое зависит от самого человека, но немало и от того, кто его окружает, в какой среде он находится, и так далее. Власть же просто демонстрирует свою силу и способность найти и наказать любого, даже за пределами республики и страны", - полагает местная жительница Асет.

"Руководству республики, прежде всего, следовало бы задумываться над вопросом о том, почему у нас такой огромный отток молодежи за пределы региона. Нужно создавать рабочие места, давать ей (молодежи. - Прим. "Кавказского узла") перспективу, и тогда не будет проблем с аптечной наркоманией, различными нарушениями и так далее. Чтобы выставлять людей на позор, много ума не надо. Но он нужен, чтобы искоренить причины, порождающие такие негативнее проявления", - сказал житель Чечни Султан.

Чеченские силовики вновь прибегли к формам воздействия на нарушителей, не предусмотренным законом, указал житель Чечни Адам. "Если человек допустил какое-то правонарушение, его действительно стоит наказать. Но строго по закону. А собирать их в одном месте, сгонять туда их родных, прилюдно унижать и заставлять каяться тех и других - это не вариант. Абсурдно требовать от родных, чтобы они контролировали своего сына, который находится в двух тысячах километрах от них. Они не смогут этого сделать даже при очень большом желании. Зачем этих несчастных родителей и родственников публично позорить?" - отметил Адам.

Жительница Чечни Мадина, педагог по профессии, считает, что такие показательные акции "ничего не изменят". "Легко заставить людей извиняться, когда вокруг полиция стоит. Дайте этим молодым людям работу, возможность кормить себя и свои семьи, и никто ни в какую Москву, или куда там еще, ездить не будет. Тем более, по аптекам бегать и телефоны у людей воровать. Строили бы в республике фабрики и заводы, открывали новые предприятия - такие проблемы не стояли бы столь остро, как сейчас. Рынки, развлекательные центры, мечети и все прочее, что активно строят власти, не решают главного вопроса – проблемы безработицы. Вот где надо искать корень всех проблем", - убеждена Мадина.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".