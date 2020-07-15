Пользователи соцсети сочли унизительными извинения отцов задержанных чеченцев

15 июля 2020, 11:24

Публичные извинения отцов жителей Чечни, задержанных за нарушение правил дорожного движения, стали унижением для немолодых мужчин, указали пользователи Instagram, посмотревшие опубликованный силовиками видеоролик.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей.

"Несмотря на то, что каждый вечер вам говорят «нельзя», опозорились не они, а я и вот он", - заявил на видео отец одного из юношей, указав на еще одного мужчину. Второй мужчина согласился с этим. "Я отец того парня, что выехал на машине. Я очень сильно опозорен из-за того, что он сделал. В последующем сделаю все, чтобы больше он такого не допустил ", - сказал этот человек.

Видеоролик с извинениями, опубликованный 11 июля на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, к 11.20 мск 15 июля набрал 163 тысячи просмотров, под ним опубликовано 237 комментариев.

Авторы многих из них, не оправдывая поступок молодых людей, сочли избыточными публичные извинения отцов нарушителей. "А родители при чем? Бедные родители, вечно их позорят, можно подумать родители их об этом просили. Ни один родитель не желает, чтобы их дети встали на такой путь", - высказал, в частности, мнение пользователь _hatya.

"В ответе за несовершеннолетних их родители", - добавил ck.bammat. "Неужели это присутствует в стране??? Это же унижает народ", - удивился sorceress_i.

Все трое молодых людей – совершеннолетние, сообщил "Кавказскому узлу" источник в МВД. "Трое совершеннолетних парней устроили опасное вождение на автотрассе на взятом одним из них напрокат в автосалоне автомобиле", - рассказал он. Контроль отца даже за взрослым сыном вполне согласуется с нормами поведения в чеченском обществе, а извинения родителей за проступки взрослых детей не считаются позором, пояснили востоковед Михаил Рощин и чеченский политолог Руслан Мартагов.

"Жалко родителей, им неудобно, можно и простить молодых ребят, все мы делали глупости", - написал mega8750111. "Зачем позорить родителей?" – задался вопросом temneyechernogo.

Схожие мнения высказали и авторы комментариев под публикацией от 11 июля в чеченском паблике eldit_net, насчитывающем 204 тысячи подписчиков. Там видео набрало к 11.20 мск 15 июля 49,6 тысячи просмотров, под ним размещено 85 комментариев.

"Ну проводите вы беседы, зачем на всеобщее обозрение унижать, проводите свои беседы тихо пусть все останется между вами (не вынося ссору из избы)", - написал, в частности, asetmurtazaeva. "Бедные парни, опозорили их на всю страну. И как теперь они будут смотреть родителям в лицо? Да пофиг вы, а родители же", - написал koks_1636.

"Сначала отцу тяжёлый пинок. Следом и отпрыску. Это исходит от родительского высокомерия", - высказала мнение zava_malsagova.

Позор для отца – это проступок сына, а не извинение за этот проступок, пояснил ранее "Кавказскому узлу" Руслан Мартагов. "Извинение означает, что он понял, что не уследил за поведением сына и просит прощения с тем, чтобы в будущем следить и не допустить повторения проступка. Это нормальное явление", - сказал он.

В этическом кодексе чеченцев "Къонахалла" не содержится пункта об ответственности родителей за проступки своих детей, напомнил ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Согласно "Къонахалла", чеченец несет ответственность за представителей своего рода. Отсюда и идет также кровная месть. Но нет там пункта какого-то об ответственности родителя за совершеннолетнего или несовершеннолетнего ребенка. То есть принято, что все друг за друга отвечают. Но это уже принимает такие анекдотические формы, когда отец берет на себя ответственность за нарушение правил ПДД своим сыном и извиняется за это", - пояснил он.

Согласно чеченским обычаям, лишь до определенного возраста сына отец несет за него ответственность, добавил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. "Если совершившему проступок молодому человеку 18-19 лет, то в этом случае нормально, когда отец обещает, что будет следить за ним и пытаться не допустить повторения проступка. Принято, что отец ответственен за сына. Но это до определенного возраста. Например, если сыну 40 лет, тогда отец такого сына не может нести ответственность за то, что сын нарушает правила ПДД. Это уже такой возраст, когда человек сам должен контролировать свое поведение", - рассказал Малашенко "Кавказскому узлу".

Он допустил, что публичные извинения за сына могут быть позорными для отца. "Одно дело, когда ты извинился за проступок сына перед соседом, но совсем другое, когда тебя показывают по ТВ... Несмотря на то, что все привыкли к таким извинениям и воспринимают это как такой некий норматив, поскольку в республике такие правила, но все равно отцу не очень приятно вынужденно извиняться", - предположил Малашенко.

Напомним, что чеченские силовики и раньше практиковали публичное порицание за опасное вождение. Так, 24 марта они публично отчитали двух участников свадебного кортежа, которые несколько раз специально столкнулись автомобилями, при этом заезжали на тротуар. Ролик об этом был опубликован в Instagram. Пользователи соцсети и жители Чечни не одобрили поведение водителей, но посчитали излишним их публичное порицание.

Практика публичных покаяний с участием родственников также стала обыденностью для Чечни. Так, 9 июля брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева записал видеообращение с извинениями за его критику в адрес властей Чечни.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".