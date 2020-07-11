Сотрудник МВД Чечни отчитывает трех молодых людей за нарушение правил дорожного движения. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CCfhrStFt-X/.

11 июля 2020, 16:02

Силовики публично отчитали трех жителей Чечни за опасное вождение

Отцы юношей, уличенных чеченскими силовиками в нарушении правил дорожного движения, заявили на камеру, что опозорены поведением сыновей. Силовикам не следовало унижать родителей, указали пользователи Instagram и местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", чеченские силовики практикуют публичное порицание за опасное вождение. Так, 24 марта силовики отчитали двух участников свадебного кортежа, которые нарушили правила дорожного движения - они несколько раз специально столкнулись, управляя автомобилями, при этом заезжали на тротуар. Ролик об этом был опубликован в Instagram. Пользователи соцсети и жители Чечни не одобрили поведение водителей, но посчитали излишним их публичное порицание.

Сотрудники ГИБДД выявили в социальной сети видео, на котором молодые люди, управляя легковым автомобилем, грубо нарушают правила дорожного движения, а также используют запрещенные световые сигналы, сообщил представитель МВД Чечни. Он отметил, что на нарушителей составлены административные протоколы, с ними провели беседу. По данным полиции, местный житель, который имел водительское удостоверение, взял напрокат машину и передал ее двум друзьям, у которых прав не было, говорится в сегодняшней публикации в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95". Возраст молодых людей в публикации не уточняется.

Отец одного из молодых людей, уличенных в нарушении правил дорожного движения. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CCfhrStFt-X/.Публикация сопровождается роликом, где демонстрируются кадры, заинтересовавшие полицейских, а также видео из отделения полиции. В помещении трое юношей, опустив головы, стоят перед сотрудником МВД. Присутствовавший там же отец одного из юношей заявил, что опозорен. "Несмотря на то, что каждый вечер вам говорят «нельзя», опозорились не они, а я и вот он", - заявил он, указав на еще одного мужчину.

Второй мужчина согласился, что опозорен. "Я отец того парня, что выехал на машине. Я очень сильно опозорен из-за того, что он сделал. В последующем сделаю все, что больше он такого не допустил… Где он бывает, что делает, в каком прокате берет машины, в какие соцсети закидывает [видео], буду смотреть", - сказал этот человек.

Некоторые пользователи Instagram оправдали действия юношей молодостью. "Это молодость. Эта делал каждый в их возрасте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий amishka8888. "Что они такого сделали?" - удивился umar.4473.

Скриншот комментария к ролику МВД Чечни о наказании юношей за нарушение правил дорожного движения, https://www.instagram.com/p/CCfhrStFt-X/Пользователь kurazova25.11.1972 раскритиковала силовиков, которые распространили видео с отцами юношей. "А вот отцов по телевизору показывают, это не очень корректно. Можно было бы лично поговорить, и все", - написала она.

К 16.02 мск 11 июля эта публикация собрала 10,6 тысячи просмотров и 21 комментарий. У паблика 67,7 тысячи подписчиков.

Жители республики заявили корреспонденту "Кавказского узла", что считают неправильным заставлять родителей каяться за допущенные их детьми нарушения. "Понятно, что парни нарушили [правила дорожного движения]. Они реально создавали угрозу другим, управляя машиной, тем более, как я понял, за водителя был не имевший прав юноша. Но это достаточно взрослые молодые люди, которые сами могут и должны отвечать за свои действия. Зачем привлекать их отцов, да еще заставлять просить прощения?" - возмутился местный житель Магомед.

"Никогда не понимал и не принимал подобных действий со стороны наших силовиков и властей. Если человек что-то нарушил, есть соответствующие законы, чтобы его наказать: уголовный, административный, семейный [кодексы] и так далее. Но зачем кого-то унижать, заставлять отвечать за действия своего сына, да еще и извиняться? Где такое прописано? Жить надо по законам, а не по чьим-то там понятиям", - полагает грозненец Султан.

"Неприятно бывает видеть извиняющихся и кающихся на камеру людей, будь то взрослые или молодые. Это публичное унижение, оскорбление человеческого достоинства, я считаю. Нашей власти, видимо, этот метод очень импонирует, если уж она раз за разом показывает извиняющихся людей", - заметила местная активистка, Роза.

Как сообщал "Кавказский узел", практика публичных покаяний с участием родственников стала обыденностью для Чечни. Так, 9 июля брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева записал видеообращение с извинениями за его критику в адрес властей Чечни.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Блогеры из чеченской диаспоры в Евросоюзе сообщили о регулярных угрозах", "Публичные извинения не остановили обсуждение смерти жительницы Гудермеса", "Кадыров продемонстрировал идейную терпимость к насилию над женщинами".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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