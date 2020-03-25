Жители Чечни раскритиковали силовиков за видео с порицанием участников свадебного кортежа

25 марта 2020, 03:29

Силовики в Чечне отчитали двух участников свадебного кортежа, которые нарушили правила дорожного движения, следует из опубликованного 24 марта видеоролика. Пользователи Instagram и жители Чечни не одобрили действия водителей, но посчитали излишним публичное порицание задержанных.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, за неподобающее поведение, за жалобы чиновникам, за сообщения в соцсетях и за употребление алкоголя. Люди просят прощения добровольно, заявил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к этим словам.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В Instagram-паблике "ЧП Чечня", насчитывающем более 62 тысяч подписчиков, 24 марта опубликован видеоролик, на котором сотрудники полиции отчитывают молодых людей за нарушения правил дорожного движения.

На видео сначала показан момент, как два легковых автомобиля из свадебного кортежа несколько раз сталкиваются, при этом заезжая на тротуар. Водители автомобилей словно пытаются столкнуть друг друга с дороги. Затем следует кадры, на которых сотрудники полиции отчитывают нарушителей.

"Сотрудники ОГИБДД и ОП по обслуживанию населенного пункта Автуры, Сержень-Юрт, Агишты ОМВД России по Шалинскому району провели профилактическую беседу с двумя лихачами, которые, двигаясь в неорганизованной, свадебной колонне, грубо нарушали ПДД неоднократными столкновениями транспортных средств, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам дорожного движения", - говорится в описании видео. Уточняется также, что для беседы, помимо молодых людей, были также приглашены их близкие родственники.

"Правонарушители искренне раскаялись в совершенном и пообещали впредь не допускать подобные инциденты", - резюмируется в описании видео.

Беседа полицейских с нарушителями велась на чеченском языке. "Эти двое доставлены за то, что допускали на свадьбе столкновение машин и снимали видео", - заявил один из правоохранителей, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла", и спросил, кто первым "машину ударил".

Один из молодых людей признался, что он был зачинщиком. Тогда полицейский спросил у него, на свои ли средства тот купил автомобиль. Молодой человек признался, что нет. Полицейский спросил, кем он работает, и один из задержанных сказал, что трудится на стройке. "Вы оба совершили аварию", - заявил после этого сотрудник полиции.

Он обратился к родственнику одного из задержанных, который представился его двоюродным братом. "Ты можешь за него ответить (поручиться)?" - спросил полицейский.

"Могу, если на то будет воля Всевышнего", – сказал тот.

У второго молодого мужчины силовик спросил, что тот думает по поводу поступка своего брата. "Считаю неправильным", - ответил тот, после чего полицейский также поинтересовался, может ли он поручиться за своего брата, на что получил утвердительный ответ. Полицейский подчеркнул, что действиям молодых людей будет дана оценка "по закону, а в остальном будем смотреть".

"Я старший двоюродный брат этого [парня]. Постараемся, чтобы больше такого не было по милости Всевышнего. Мы его остановим", - заявил молодой человек с бородой.

По данным на 03.29 мск сегодня, 25 марта, публикация набрала 28 224 просмотра и 73 комментария. Пользователи, многие на чеченском языке, высказали различные мнения относительно ситуации. Одни осудили молодых людей за нарушения.

"Можно было просто права и машины отобрать", - предложил dark.net13. "Сразу видно, не свои, потом и работой купили машину. Я бы посмотрел на тебя, если бы ты день и ночь работал, проливая пот. Как бы ты относился к машине, да и вообще к вещам", - отметил anzorov_7777777.

"Красиво и аккуратно проехать в колонне нельзя? Обязательно всем праздник испортить надо?" - задается вопросом bukaeff.

"Нужно у таких забирать машины и отдавать нуждающимся семьям", - считает zarinkaaaa19891974.

"Легко купленные машины, поэтому легко разбивают", - посчитал chechenets.01.

Некоторые пользователи высказались негативно в отношении тех, кто снимал видео и распространил его впоследствии, а также посочувствовали задержанным и их близким.

"Но и на показуху выставлять вот такое я тоже не согласен... Ни в группах, ни где-либо еще", - отметил bukaeff.

"Того, кто снимал, надо было там поставить", - считает 95_._chechenec_._95. "Необязательно было выставлять вот так пустышкой. Он такой же человек, как и мы, имеет семью", - пишет medi851.

"Как опозорили этих двух парней, которые сказали, что ответят за них. Они ни в чем не виноваты, чтобы этих несчастных позорить. Их можно было не показывать", - отметил yusaev_001.

Жители Чечни посочувствовали близким задержанных

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни считают неправильным, что полицейские потребовали у близких нарушителей поручить за них.

"Мало того, что публично отчитали нарушителей правил [дорожного движения], так еще требуют, чтобы их братья за них поручились. Это можно было бы как-то понять, если бы речь шла о несовершеннолетних детях, за которых отвечают родители. Но здесь взрослые парни, мужчины, и одни из них теперь должны нести ответственность за действия других. В каком российском законе такое прописано, хотелось бы узнать" - отметил Имран.

"Сколько не смотрю подобные видео, не покидает чувство неловкости за наших силовиков. Говорят о каком-то законе, порядке, дисциплине и прочих вещах, и сами же все нарушают. Осознанно или нет, не совсем понятно. Провинился человек в чем-то – есть законы, есть Уголовный кодекс, Административный, Гражданский кодексы. Подберите статью и накажите человека. Но унижать его, тем более его близких, это как-то мелко и омерзительно", - полагает юрист по образованию Султан.

"С одной стороны, те, кто позволяет себе ненужное лихачество, ставят под угрозу не только свои здоровье и жизнь, но и жизни окружающих. Таких лихачей, конечно же, надо выявлять и наказывать. Но я не могу понять, при чем тут их братья, двоюродные братья и все остальные? Их-то зачем нужно позорить?" - задается вопросом грозненец Аслан.

Напомним, что в ноябре 2019 года житель Наурского района покаялся в эфире чеченского телевидения за нарушение правил дорожного движения при попытке вытеснить с дороги другого участника свадебного кортежа. Местные жители сочли публичные покаяния молодого человека излишними.

Историк Хасан Бакаев ранее рассказал, что свадебные кортежи существовали на всем протяжении обозримой истории чеченцев как часть обряда. "В старину, до появления автомобилей, представители жениха ехали за невестой: мужчины на конях, а женщины на повозках. Забрав невесту и усадив ее в одну из нарядно украшенных повозок, в таком же порядке возвращались. При этом мужчины стреляли в воздух, поскольку считалось, что выстрелы отпугивают нечистую силу и делают брак счастливым", - отметил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее отметил, что нарушения правил дорожного движения участниками свадебных кортежей - явление отвратительное, но достаточно распространенное. По его словам, в Чечне к подобному поведению относятся снисходительно. "Есть, конечно, возмущение, но люди обычно с пониманием относятся, объясняя это тем, что такое поведение допускается только во время свадьбы. Но также есть понимание, что грубые нарушения правил дорожного движения непозволительны", - рассказал Кутаев.

Он также отметил, что в подобном поведении усматривается попытка подражать кортежам Рамзана Кадырова. "Конечно, масштаб не тот, но все равно есть попытка подражать кортежам главы республики. Это особенно видно у молодежи", - заявил он.

10 декабря 2019 года силовики отчитали жителя села Майртуп Курчалоевского района Адама Яхъяева за нарушение правил дорожного движения. Яхъяев покаялся за свои действия, назвав их "оплошностью", а жители Чечни посчитали подобные публичные извинения излишними.