01 марта 2023, 03:04

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку на 51 день. Он сильно истощен, нуждается в серьезной реабилитации и попросил перевода в гражданскую клинику, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду, только если от него уберут надзирателя. 20 февраля Бакинский апелляционный суд отказался перевести Гаджиева под домашний арест. 21 февраля Бахтияр Гаджиев по настоянию родных начал пить воду, но заявил, что продолжит голодовку до выполнения своих требований.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Активист Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку 28 февраля, на 51 день ее проведения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. «Бахтияр Гаджиев 28 февраля, приняв во внимание многочисленные обращения членов семьи, друзей и общественности, прекратил голодовки. Отныне он будет продолжать свою борьбу в правовом поле», - сказал адвокат.

Брат Гаджиева Вугар Гаджиев подтвердил, что Бахтияр прекратил голодовку. «Мы уже передали ему продукты, которые можно кушать после голодовки. Мы надеемся, что Бахтияр оправится после длительной голодовки, подорвавшей его здоровье», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Фахраддин Мехтиев заявил о тяжелом состоянии здоровья Гаджиева. «Сейчас Бахтияр весит 63,7 килограмма, в то время как 9 декабря, при поступлении в СИЗО его вес составлял 84,5 килограмма. Сегодня (28 февраля) его давление было 85 на 55. Состояние Бахтияра тяжелое. Он сильно истощен, у него часто возникают головокружения, есть боли внутренних органов. Бахтияр нуждается в серьезной реабилитации и потому хочет перевода к гражданскую клинику. Бахтияр хотел бы, чтобы ему капельницы ставил профессор Адиль Гейбулла, но его пока не пропускают в учреждение», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Мехтиева, Гаджиев находится под постоянным психологическим давлением. «Его содержать в очень маленькой комнате. Там нет систем вентиляции и нормального освещения. Надзиратели, постоянно находясь в помещении, нервируют его расспросами», - заявил адвокат.

Адвокат Шахла Гумбатова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что еще до того, как Гаджиев прекратил голодовку, она получила от него официальное письмо руководству Пенитенциарной службы с просьбой перевода в гражданскую клинику. Однако, по ее словам, надзиратели забрали у нее это письмо.

Адвокат отметила, что защита обжаловала решение о продлении срока ареста Гаджиева на два месяца и на днях ожидается рассмотрение апелляции.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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