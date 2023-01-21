Арест Бахтияра Гаджиева продлен вопреки доводам защиты

21 января 2023, 19:02

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Суд в Баку проигнорировал аргументы защиты и продлил на месяц срок ареста Бахтияра Гаджиева, который 13-е сутки проводит голодовку с требованием освобождения из-под стражи, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что следствие предложило продлить до 28 февраля срок ареста Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в бакинском СИЗО. Защита сочла продление срока ареста Гаджиева необоснованным и пообещала настаивать на его освобождении.

9 декабря 2022 года Хатаинский райсуд Баку постановил арестовать Бахтияра Гаджиева на месяц и 20 дней. 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест, и в знак протеста Гаджиев объявил голодовку, которую приостановил 28 декабря по настоянию пожилых родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Бахтияр Гаджиев возобновил голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось, на 11-е сутки он пожаловался на острые боли в желудке и почках.

Сегодня Хатаинский райсуд Баку рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста Бахтияра Гаджиева еще на месяц, до 28 февраля, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ровшана Рагимли.

"Когда Бахтияр Гаджиев был арестован 9 декабря, мера пресечения в виде содержания под стражей был избрана сроком 1 месяц 20 дней. Указанный срок через несколько дней (28 января) истекал. Поэтому следственный орган, ссылаясь на то, что в этот период следствие не было завершено, просило суд продлить срок ареста еще на один месяц. Ожидаемо суд удовлетворил ходатайство, не вняв доводам защиты", - рассказала она, добавив, что ащита продолжит добиваться изменения меры пресечения и освобождения Гаджиева из-под стражи.

В частности, на решение суда будет подана апелляционная жалоба, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» другой адвокат Гаджиева Немат Керимли. "Бахтияр Гаджиев 13-е сутки продолжает голодовку. Несмотря на плохое самочувствие, вялость, он принял участие в судебном заседании. Он назвал причинами его ареста свою общественно-политическую и правозащитную деятельность. […] Мы, в свою очередь, адвокаты обратили внимание на то, что следствие может проводиться и без содержания Гаджиева под стражей, тем более что ему вменяются преступления, не представляющие большой общественной опасности. Закон также в таких случаях предусматривает нахождение обвиняемого на период следствия под стражей. К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и постановил продлить срок ареста", - сказал Керимли.

Новая голодовка спустя короткий срок от предыдущей может привести к тяжелым последствиям для организма Бахтияра Гаджиева, указал независимый врач, профессор Адиль Гейбулла, который посещал активиста в СИЗО. "Повторная голодовка может очень скоро привести к полному истощению резервов организма. Сначала истощаются жировые ресурсы, потом резервы в мышцах, потом в организме начинаются уже необратимые дегенеративные процессы. У разных людей этот процесс может занимать разное время, все зависит от индивидуальных особенностей", - сказал 12 января Гейбулла "Кавказскому узлу".

Еще один адвокат Гаджиева Агиль Лаидж назвал продление срока ареста активиста «продолжением издевательства над правом». "Его уже более 40 дней неправомерно содержат под стражей. Но этого оказывается мало, теперь еще и продлевают срок следствия и ареста. Это просто издевательство над правом", - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Хатаинского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что арест Гаджиева продлен на месяц. Представители следственного органа – Главного управления полиции Баку - оказались недоступны для комментариев.

Напомним, предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

13 января главное управление полиции Баку ужесточило обвинение Гаджиеву, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 УК Азербайджана). По новому обвинению активисту грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Защита пообещала обжаловать ужесточение обвинения.

В тот же день, 13 января, администрация бакинского делового центра Caspian Plaza отказала в аренде "Институту общественной политики", а также правозащитной организации "Линия защиты" и Центру правовых инициатив, которые совместно арендовали офис. Правозащитники связали выселение организаций с давлением на арендодателя после ареста Гаджиева.

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