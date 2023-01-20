Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку

20 января 2023, 19:52

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Следствие предложило продлить до 28 февраля срок содержания под стражей активиста Бахтияра Гаджиева, который 12-е сутки проводит голодовку в бакинском СИЗО. Защита считает продление срока ареста Гаджиева необоснованным и будет настаивать на его освобождении.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Активисту грозит до трех лет тюрьмы. Гаджиев 5 декабря 2022 года объявил голодовку в изоляторе и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев снова начал голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось. На 11-е сутки он пожаловался на острые боли в желудке и почках.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу.

Адвокат Джавад Джавадов 20 января встретился с Гаджиевым в Бакинском СИЗО-1.

"Бахтияр Гаджиев 12-е сутки проводит голодовку. От всех его адвокатов Бахтияру Гаджиеву была передана просьба прекратить голодовку. Ибо длительный отказ от приема пищи может привести к необратимым последствиям для его организма. Он с каждым днем слабеет.За последние сутки он похудел еще на один килограмм. При поступлении в СИЗО 9 декабря он весил 84 килограмма, сейчас - 73 килограмма. Кровяное давление у него в результате голодовки постоянно пониженное. Сегодня давление составляло85/55, пульс – 66, температура тела - 36,1 градусов по Цельсию. Однако он сказал, что продолжит голодовку. Более того, Бахтияр Гаджиев сказал, что на каком-то этапе перейдет к сухой голодовке", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На 21 января в Хатаинском районном суде Баку назначено рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении Гаджиева до 28 февраля, сообщил адвокат.

"В этом нет никакой необходимости. Все равно никаких следственных действий не проводится. Следствие может продолжаться и без содержания Гаджиева под стражей. Вообще это уголовное дело лишено правовых оснований", - сказал Джавадов.

По его словам, защита будет ходатайствовать об освобождении Гаджиева из-под стражи.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров назвал возмутительным предложение следствия продлить срока ареста Гаджиева.

"Вместо того, чтобы обеспокоиться за здоровье Бахтияра Гаджиева, который после ареста дважды проводил длительные голодовки и сейчас находится в тяжелом состоянии, и освободить его из под стражи, ему сначала ужесточили обвинение а теперь хотят продлить срок ареста. Есть достаточно оснований не только для избрания альтернативной меры пресечения, но и вовсе закрытия дела по оправдательным основаниям. Ответственность за все возможные последствия голодовки для здоровья и жизни Гаджиева будет на политическому руководстве Азербайджана", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе подтвердили продолжение Гаджиевым голодовки. В ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Гаджиев находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.

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