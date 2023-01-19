Бахтияр Гаджиев на 11-е сутки голодовки пожаловался на острые боли

19 января 2023, 18:52

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев 11-е сутки продолжает голодовку под арестом в изоляторе, несмотря на острые боли в желудке и почках, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Активисту грозит до трех лет тюрьмы. Гаджиев 5 декабря 2022 года объявил голодовку в изоляторе и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев снова начал голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу.

Сегодня Бахтияра Гаджиева посетила в изоляторе его адвокат Ровшана Рагимли. Она сообщила об ухудшении состояния активиста.

«Состояние Гаджиева ухудшается. Сегодня у него кровяное давление было пониженным - 90/60. Ежедневно он теряет по 700-800 граммов и сейчас весит 74 кг, хотя до ареста весил 84 кг. Но тем не менее он продолжает голодовку. У него острые боли в желудке и почках, однако из-за того, что желудок пустой, он не может принимать болеутоляющих лекарств», - рассказала Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Гаджиев не доволен условиями содержания в санитарно-медицинской части СИЗО. «Он сказал, что порой даже термометра не находится, чтобы померить температуру. Со слов Бахтияра, несмотря на то, что у него уже двое суток происходят желудочные кровоизлияния, у него все еще не взяли образцы крови на анализ», - сказала адвокат.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев относительно информации адвоката о состоянии Гаджиева, лишь сообщив, что Гаджиев «находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей».

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