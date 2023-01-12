Состояние Бахтияра Гаджиева ухудшилось на четвертые сутки голодовки

12 января 2023, 21:17

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На четвертые сутки повторной голодовки, которую азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев проводит под арестом, его состояние заметно ухудшилось, сообщил посетивший Гаджиева в изоляторе адвокат. Бахтияр Гаджиев находится под медицинским наблюдением, заверили в пенитенциарной службе.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. 28 декабря он прекратил акцию по настоянию пожилых родителей и общественности. Однако 29 декабря суд отклонил ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев возобновил голодовку. 10 января суд разрешил Бахтияру Гаджиеву телефонные разговоры и встречи, но только с близкими родственниками.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Сегодня в бакинском СИЗО-1 с Бахтияром Гаджиевым встретился адвокат Фахраддин Мехтиев. «Состояние Бахтияра Гаджиева ухудшилось. Кровяное давление у него понизилось до 85/60, пульс сердца упал по сравнению с предыдущим днем с 70 ударов в минуту до 60. Температура тела понизилась до 35.4 градусов. Это дают о себе знать последствия еще предыдущей голодовки. То есть он, еще не оправившись от нее, возобновил голодовку в ослабленном состоянии организма. Поэтому в этот раз тревожные симптомы рано дали о себе знать. Он продолжает худеть. После первой голодовки он похудел на 5-6 кг, а сейчас потерял в весе еще 1 кг. Сейчас Гаджиев весит 77 кг, в то время как при поступлении в СИЗО месяц назад весил 84,5 кг», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат также сообщил, что сегодня в СИЗО поступило решение суда о снятии запрета на телефонные разговоры и свидания Гаджиева с близкими родственниками. «Решение суда обязательно к исполнению. Очевидно уже в ближайшие дни Гаджиеву будет предоставлена возможность для встреч и телефонных разговоров с близкими», - сказал Мехтиев.

По его словам, адвокаты Гаджиева обсуждают новые правовые шаги для изменения меры пресечения и освобождения активиста из-под стражи. «Законодательство допускает подачу нового ходатайства о переводе под домашний арест. Однако оно должно быть мотивировано новыми обстоятельствами. Мы обсуждаем этот вопрос», - сказал Мехтиев.

Адвокат также указал, что по законодательству предусмотрена подача ходатайства об освобождении из-под стражи под имущественный залог. Однако, по словам адвоката, «на практике эта норма не работает».

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана подтвердили информацию о новой голодовке Гаджиева. «Он (Бахтияр Гаджиев) в настоящее время проводит голодовку и помещен в санитарно-медицинскую часть СИЗО», - сказали в ведомстве корреспонденту «Кавказского узла».

По поводу состояния Бахтияра Гаджиева в Пенитенциарной службе лишь коротко отметили, что «он находится под наблюдением врачей».

Новая голодовка спустя короткий срок от предыдущей может привести к тяжелым последствиям для организма Бахтияра Гаджиева, считает независимый врач, профессор Адиль Гейбулла, который посещал активиста в СИЗО. "Повторная голодовка может очень скоро привести к полному истощению резервов организма. Сначала истощаются жировые ресурсы, потом резервы в мышцах, потом в организме начинаются уже необратимые дегенеративные процессы. У разных людей этот процесс может занимать разное время, все зависит от индивидуальных особенностей", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

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