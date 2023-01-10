Суд разрешил Бахтияру Гаджиеву звонить родственникам

10 января 2023, 16:40

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Жалоба активиста Бахтияра Гаджиева на запрет телефонных разговоров и свиданий в бакинском СИЗО частично удовлетворена, но суд разрешил звонки и встречи только с близкими родственниками. Защита считает, что Гаджиев также имеет право на общение с правозащитниками и другими людьми

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. Вечером 28 декабря, на 14-е сутки голодовки, по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности Гаджиев прекратил голодовку. 29 декабря суд не удовлетворил ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест, и 6 января защита обжаловала это решение. 9 января жалоба не была удовлетворена и Гаджиев возобновил голодовку.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

В Хатаинском районном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы общественного активиста Бахтияра Гаджиева на запрет ему следственным органом телефонных разговоров и свиданий.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Эльчин Садыгов, суд частично удовлетворил жалобу.

"Решением суда запрет следователя Гаджиеву на телефонные разговоры и встречи с близкими родственниками снят. Однако остается в силе ограничение на телефонные разговоры и свидания с другими лицами", - отметил защитник.

Как пояснил адвокат, согласно статье 19 закона "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под стражей", обвиняемый имеет право дважды в неделю на телефонные разговоры по 15 минут и четыре раза в месяц свидания в течение четырех часов не только с близкими родственниками, но и "лицами, представляющими для него законный интерес".

"У обвиняемого может не быть близких родственников и в таком случае он вправе связываться и встречаться с лицами, которые могут выполнять его просьбы или поручения. Кроме того, заключенный может иметь заинтересованность во встречах с правозащитниками. В случае, с Бахтияром Гаджиевым требование полного отмена запрета на встречи и телефонные разговоры актуально, так как его пожилые родители проживают в городе Гянджа и не могут каждый раз приезжать на встречи с ними. В Баку у него нет других близких родственников. Поэтому важно, чтобы Гаджиева могли посещать другие лица по его желанию", - пояснил адвокат. По его словам, решение об обжалование защита примет решение после консультаций с Гаджиевым.

Сам Гаджиев не участвовал на процессе. По словам адвоката, при рассмотрении жалоб такого рода участие самого обвиняемого не обязательно.

На вопрос о состоянии Гаджиева, возобновившего голодовку, Садыгов отметил, что "к нему на встречу пошла другой адвокат Зибейда Садыгова". "Информация о Бахтияре Гаджиеве будет сегодня к вечеру", - сказал адвокат.

Представители следственного органа – Главного управления полиции города Баку оказались недоступны для комментариев.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию о частичном удовлетворении жалобы Гаджиева.

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