Бахтияр Гаджиев возобновил голодовку в бакинском СИЗО

09 января 2023, 15:43

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Суд в Баку оставил в силе отказ перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест, активист в знак протеста возобновил голодовку в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. Вечером 28 декабря, на 14-е сутки голодовки, по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности Гаджиев прекратил голодовку. 29 декабря суд не удовлетворил ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест, и 6 января защита обжаловала это решение.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Бакинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу на отказ перевести Гаджиева под домашний арест, и в знак протеста Бахтияр Гаджиев возобновил голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

"Бахтияр Гаджиев заявил, что возобновляет голодовку и в этот раз будет проводить ее до тех пор, пока его не освободят. Мы всерьез обеспокоены за его состояние. Он еще не оправился после первой голодовки, которую проводил две недели. Сейчас негативные последствия голодовки дадут о себе знать значительно ранее", - сказал Сафаров.

По словам правозащитника, еще остаются правовые возможности для изменения меры пресечения Гаджиеву. "Адвокаты могут подать новые ходатайства о переводе Гаджиева под домашний арест. Но проблема в том, что суды у нас зависят от политической власти, а она, судя по всему, не желает освобождения Гаджиева", - отметил он.

Адвокат Гаджиева Агиль Лаидж подтвердил сведения Сафарова. "Апелляционный суд совершенно необоснованно оставил Гаджиева под стражей. Никаких юридических оснований для этого нет. Вменяемые Гаджиеву преступления не представляют большой общественной опасности. Более того, по инкриминируемым статьям ему полагается максимальное наказания в виде 1,5 года лишения свободы. А по уголовно-процессуальному законодательству заключение под стражу допускается, если обвиняемому грозит более 3 лет лишения свободы", - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что адвокаты после консультации с Гаджиевым определят дальнейшие действия по его освобождению под домашний арест.

Сотрудник апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Гаджиева. В главном управлении полиции Баку, где ведется следствие по делу Гаджиева, получить комментарии сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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