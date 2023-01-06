Обжалован отказ освободить Бахтияра Гаджиева из-под стражи

06 января 2023, 13:35

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Защита азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева обжаловала отказ перевести его под домашний арест, также подана жалоба на запрет активисту общаться с близкими, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. Вечером 28 декабря, на 14-е сутки голодовки, по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности Гаджиев прекратил голодовку. Суд 29 декабря оставил без удовлетворения ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Сегодня защита подала апелляционную жалобу на отказ перевести Гаджиева под домашний арест, сообщил адвокат активиста Эльчин Садыгов. "По всей вероятности, апелляционная жалоба будет рассмотрена на следующей неделе. Но, возможно, жалобу рассмотрят и завтра. Предугадать действия суда сложно. Обычно нас, адвокатов, ставят в известность за несколько часов до заседания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, защита подала жалобу на запрет Гаджиеву телефонных разговоров и встреч с близкими, добавил адвокат. "Никакого разумного объяснения этому запрету со стороны следственного органа нет. Арестанты имеют право на раз в неделю на свидание и дважды в неделю – на телефонные разговоры с близкими. Но Гаджиеву это право ограничивают необоснованно. Такой запрет может вводиться в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в особо опасных преступлениях. Гаджиеву же выдвинуты обвинения в преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. По этим статьям его вообще незаконно заключать под стражу", - сказал он, добавив, что рассмотрение жалобы состоится 10 января в Хатаинском райсуде.

Бахтияр Гаджиев после 14-дневной голодовки еще проходит период реабилитации в санчасти, уточнил Эльчин Садыгов. "В настоящее время жалоб у него на условия содержания и обращение с ним нет. В первые дни после ареста было психологическое давление. Но после наших (адвокатов) жалоб, заявлений правозащитников и освещения проблемы в СМИ это давление прекратилось", - отметил он.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение жалобы Гаджиева назначено на 10 января. Представители МВД оказались недоступными для комментариев.

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