Бакинский суд отказался перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест

29 декабря 2022, 22:21

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Суд оставил без удовлетворения ходатайство о переводе азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева, который проводил 14-дневную голодовку в заключении, под домашний арест. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови. Врачи предупредили Гаджиева о риске комы, однако активист продолжил голодовку. Состояние Гаджиева на 13-е сутки голодовки ухудшилось, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. 28 декабря вечером, на 14-е сутки голодовки по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности он прекратил голодовку.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

29 декабря в Хатаинском районном суде состоялось рассмотрение повторного ходатайства защиты об изменении меры пресечения и переводе общественного активиста Бахтияра Гаджиева под домашний арест.

"Мы обосновали ходатайство тем, что после того, как защита впервые просила о переводе Гаджиева под домашний арест, прошло девять дней и в результате 14-суточной голодовки, которую наш подзащитный прекратил только вчера вечером, состояние его здоровья существенно ухудшилось. Для восстановления здоровья он нуждается в особом уходе. Помимо того, в отношении Гаджиева после ареста не проводится следственных мероприятий. Поэтому содержать его под стражей без следственной необходимостью является фактически неправомерным наказанием его", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

Гаджиева не должны содержать под стражей, добавил он."По инкриминируемым обвинениям Гаджиеву грозит максимальное наказание до 1,5 лет лишения свободы. Эти преступления не представляют большой общественной опасности. Однако согласно УПК мера пресечения в виде ареста может избираться в отношении обвиняемым, которые могут быть наказаны на сроки свыше трех лет лишения свободы", - сказал Гаджиев.

Адвокат отметил, что защита подаст апелляцию на это решение суда.

В Хатаинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты Гаджиева.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что Гаджиев привлечен к уголовной ответственности по конкретным обвинениям и решение о мере пресечения избрано судом.

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